Conversas Cruzadas: deputados federais debatem PL da Dosimetria e confusão na Câmara

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o deputado federal (PL-RS) Mauricio Marcon e a deputada federal (PT-RS) Maria do Rosário , para debater o PL da Dosimetria, as divergências no Congresso e a confusão registrada na Câmara.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.