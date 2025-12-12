Conversas Cruzadas: como melhorar a qualidade das praias gaúchas?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o prefeito de Imbé e presidente da AMLINORTE (Associação dos Municípios do Litoral Norte), Ique Vedovato, o diretor de Engenharia da Corsan, Breno Coutinho, o professor de Engenharia do IPH/UFRGS (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) Antonio Benetti e a diretora de Planejamento e Competitividade da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, Claudia Mara Borges, para debater como melhorar a qualidade das praias gaúchas para o Verão de 2026.
