Conversas Cruzadas: como enfrentar a violência contra mulher? 

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe a secretária estadual da Mulher Fábia Richter, a deputada estadual (PSOL) Luciana Genro, a promotora de Justiça da Vara de Feminicídios de Porto Alegre e vice-presidente da Associação do Ministério Público (AMP/RS), Luciana Cano Casarotto, e a repórter de GZH Letícia Mendes, para debater como enfrentar o aumento dos feminicídios e a violência contra a mulher.