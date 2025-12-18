Conversas Cruzadas: com registros de mais casamentos e menos divórcios, programa debate o que mudou nas relações

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe a advogada de Família e Sucessões, vice-diretora geral da Escola Superior de Advocacia da OAB/RS, Bruna Razera, e a psicóloga, doutora em Psicologia e especialista em Terapia Familiar e de Casal Francielli Galli, para debater o que está por trás do aumento dos casamentos e da diminuição dos divórcios.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.