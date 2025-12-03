Conversas Cruzadas: caso Banco Master, Daniel Vorcaro e novos desdobramentos

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o economista, sócio da Liberta Investimentos e conselheiro fiscal do IEE Matheus Gonzalez e o advogado de Mortari Bolico Advogados, especialista em direito do mercado financeiro e de capitais Eduardo Coelho Leal , para debater o caso Banco Master, envolvendo suspeitas de fraude, o papel de Daniel Vorcaro e os novos desdobramentos.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.