Conversas Cruzadas: candidatos, alianças e rumos da disputa eleitoral no RS 

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min , o apresentador Eduardo Rosa recebe os repórteres de GZH Paulo Egídio e Fábio Schaffner, para debater o cenário político do Rio Grande do Sul e os movimentos dos pré-candidatos rumo às Eleições 2026.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.