"Comecei a ficar mais desesperado", relembra empresário que ficou 19 horas à deriva após cair de moto aquática

Empresário Sidnei Junior Lipert foi resgatado boiando com o colete salva-vidas na Lagoa dos Quadros. Reprodução / RBS TV

Duas semanas após o acidente que deixou o empresário Sidnei Junior Lipert à deriva por 19 horas, o sobrevivente contou o que viveu quando ficou sozinho na Lagoa dos Quadros depois de cair de uma moto aquática em Capão da Canoa, no Litoral Norte.

Entre o fim da tarde de domingo (14), a noite escura e a manhã de segunda-feira (15), uma pergunta não saía da cabeça de Lipert: "Quanto tempo meu corpo vai aguentar?".

Ele caiu da moto aquática enquanto atravessava a lagoa e não conseguiu voltar para o equipamento, que foi levado pelo vento. O empresário confessa que tudo aconteceu por um descuido.

— Veio duas ondas, eu estava um pouco na velocidade, poderia estar um pouco mais devagar. E, por um descuido, o jet deu uma "rabiada", me jogou, Eu caí, como já caí outras vezes — diz.

Sem que os amigos percebessem, ele ficou sozinho, boiando com um colete salva-vidas. Quando notaram que o empresário não estava por perto, começaram o resgate. Contudo, as buscas se concentravam perto da moto aquática.

Sobrevivência

Em um primeiro momento, Lipert acreditava que seria fácil chegar à margem, mas logo percebeu a dimensão do desafio.

— Vão me achar ou eu vou conseguir chegar até a margem — pensava o empresário. — Olhei para um lado, era seis quilômetros e para o outro lado, também seis quilômetros — conta.

Lipert tentou nadar, mas não conseguiu. Com o passar das horas, o cansaço aumentou.

— Já comecei a ficar mais desesperado. Começou a me puxar muito a câimbra — comenta. — Eu via eles de longe, com as lanternas me procurando, mas era muito longe.

O veículo e o celular dele foram encontrados às 22h30min do mesmo dia, mas não havia sinais do condutor.

O resgate

As buscas das equipes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar começaram no início da manhã seguinte ao acidente. Por volta das 13h, o soldado Rafael Bueno, do Comando Ambiental, avistou o empresário flutuando com o auxílio do colete salva-vidas após decidir ampliar a área de procura e encontrou o empresário exausto, mas vivo.

Lipert estava a cerca de sete quilômetros do ponto onde a moto aquática foi encontrada.

— Sensação de alívio, total felicidade. Eu só queria avisar a minha família — relembra.

Após o resgate, o empresário foi levado a uma marina em Capão da Canoa e, em seguida, encaminhado para atendimento no Hospital Santa Luzia.

No final de semana, o sobrevivente reencontrou o soldado Bueno. O momento foi registrado nas redes sociais.