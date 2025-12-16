Com temporal e rajadas de vento, mais de 250 mil pontos ficaram sem luz no RS

Em Porto Alegre, houve registro de quedas de árvore durante o vendaval. André Ávila / Agencia RBS

No auge do temporal com vento forte na tarde desta segunda-feira (15), 254 mil clientes ficaram sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. As rajadas que ultrapassaram os 90 km/h na região metropolitana de Porto Alegre, segundo a Defesa Civil do RS, provocaram danos à rede de distribuição, principalmente com quedas de galhos, árvores e postes.

As cidades com mais registros são Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Balneário Pinhal e Guaíba, área de concessão da CEEE Equatorial.

Às 20h20min, a concessionária informou que havia normalizado o fornecimento para 51 mil clientes, estando 203 mil ainda sem energia.

A distribuidora afirmou que trabalha para restabelecer o serviço de outros 60 mil ainda nesta segunda-feira, dependendo das condições de segurança para acesso às redes.

A CEEE Equatorial informa que operava com o plano de contingência ativado, e todas as equipes de campo mobilizadas antes da virada no tempo.

O atendimento da concessionária prioriza serviços essenciais, como hospitais, unidades de saúde, sistemas de abastecimento de água e estruturas de segurança pública. A CEEE Equatorial também mantém contato direto com prefeituras e órgãos de emergência para alinhar as ações nas áreas mais atingidas.

Em nota, a concessionária alerta ainda para a importância da população não se aproximar de cabos rompidos no solo.

Situação preocupa quem precisa de eletricidade para cuida da saúde

Moradores do bairro Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre, seguem enfrentando falta de energia elétrica. O apagão atinge a Rua José Gomes e toda a extensão da Rua Barcelos, onde o fornecimento foi interrompido por volta das 16h e ainda não havia sido restabelecido até a noite.

A situação gera apreensão, principalmente entre famílias que dependem da eletricidade para cuidados de saúde. Em uma das residências da região, um morador realiza sessões de hemodiálise em casa e precisa do fornecimento contínuo de energia para manter o tratamento.

Moradora da Rua José Gomes, dona Mari Lúcia relata o impacto da interrupção prolongada.

— A gente fica sem saber o que fazer. Já escureceu, tudo parado, e o mais preocupante é quem depende da luz para tratamento de saúde. Isso não pode demorar assim — reclamou.

Os moradores dizem que aguardam uma resposta da concessionária de energia e cobram urgência no atendimento, especialmente diante do risco à saúde de quem depende de equipamentos elétricos. Até o momento, não há previsão oficial para a normalização do serviço na região.

WhatsApp Clara: (51) 3382-5500

Site: www.equatorialenergia.com.br

Central de Atendimento: 0800 721 2333