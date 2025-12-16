Geral

Efeitos do tempo
Notícia

Com temporal e rajadas de vento, mais de 250 mil pontos ficaram sem luz no RS

Cidades mais afetadas são Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Balneário Pinhal e Guaíba, na área de concessão da CEEE Equatorial

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS