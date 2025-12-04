Com investimento de R$ 70 milhões, CEEE Equatorial quer diminuir falta de luz no litoral neste verão

Riberto Barbanera é presidente da CEEE Equatorial. CEEE Equatorial / Divulgação

A CEEE Equatorial detalhou qual é a estratégia para melhorar o abastecimento de energia elétrica no litoral gaúcho durante o verão 2025/2026. A explicação ocorreu durante uma coletiva de imprensa em Porto Alegre, nesta quinta-feira (4).

Segundo a empresa, neste ano, foram destinados R$ 70 milhões para 12 municípios do Litoral Norte e Sul do Estado, em investimentos já realizados e outros previstos até o fim da próxima estação.

O plano contempla ampliações de capacidade, modernização de subestações, construção de alimentadores, instalação de novos equipamentos automatizados e melhorias em redes de média e baixa tensão.

Segundo Riberto Barbanera, presidente da CEEE Equatorial, a empresa tem reduzido o tempo médio em que o morador fica sem energia na sua área de concessão: em 2024, o parâmetro apontava 16 horas sem abastecimento por ano; atualmente o patamar está na casa das nove horas anuais sem luz.

A ideia é que esse resultado também ocorra no litoral gaúcho.

— Além dos indicadores, também aferimos a percepção pública com pesquisa pós-verão. Recebemos feedbacks com críticas, pontos que não tiveram bom desempenho. Também tivemos retornos positivos de diversas regiões do litoral, dizendo que a qualidade (da distribuição de energia) já é melhor do que em anos anteriores. Há a expectativa de que o fornecimento de energia elétrica seja melhor neste ano no Litoral do que no passado — pontuou.

Investimentos feitos

O "Plano Verão 2025–2026" reúne melhorias na rede de abastecimento para ampliar a capacidade do sistema no período de maior demanda. Um dos exemplos é a operação da subestação móvel instalada em Xangri-Lá, que aumentará a capacidade de carga de Atlântida e Capão da Canoa, dois dos balneários com maior crescimento populacional no verão.

Também haverá a instalação de novos religadores automáticos, equipamentos que ativam a rede elétrica para restabelecer a energia quando ocorre uma falha temporária.

Ainda estão previstas melhorias nas subestações Capão Novo, em Capão da Canoa, Osório e Rio Grande. Em Tramandaí, será instalado um transformador que aumentará a capacidade de carga em 20%.

— Entre outros fatores, interrupções ocorriam porque as redes não tinham investimentos em subestações. Desde 2021, foram R$ 415 milhões aplicados no litoral do Estado, de Torres ao Chuí. A infraestrutura precisa estar preparada para suportar municípios que quadruplicam a população no verão — acrescentou Barbanera.

A iniciativa contempla ainda a lavagem das subestações e redes elétricas do Litoral contra os efeitos da maresia, processo já realizado em unidades e redes de transmissão em Capão da Canoa, Torres, Arroio do Sal, Tramandaí, Palmares do Sul, Osório e Balneário Pinhal.

Outros investimentos

As ações de preparação para o verão incluem uma força-tarefa iniciada ainda em outubro, que já executou 24,3 mil correções de defeitos na infraestrutura de distribuição e 13,7 mil podas, além de 160 hectares de limpeza de faixa e a instalação de 117 novos religadores automatizados.

Ao todo, são mais de 38 mil intervenções técnicas em andamento para reforçar a rede de distribuição no Litoral. Além disso, ainda em dezembro será concluída a substituição de mais de 2 mil postes de madeira por estruturas de concreto.

A CEEE Equatorial também adotará a abertura das agências aos sábados, das 8h às 12h, e a ampliação das posições de atendimento nas unidades do Litoral Norte.

A companhia também reforçou as equipes responsáveis por corte e religação e passou a atender, aos sábados, às solicitações de religação de urgência feitas após as 18h de sexta-feira e ao longo da manhã de sábado.