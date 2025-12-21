Geral

Susto na praia
Cinco pessoas são resgatadas após barco virar em Tramandaí

Ocupavam a embarcação uma criança de quatro anos, dois adolescentes, de 13 e 14, e dois adultos, de 37 e 67

Vinicius Coimbra

