Cinco pessoas são resgatadas após barco virar em Tramandaí

Acidente ocorreu na tarde deste sábado (20), na Barra do Rio Tramandaí. Ticiano Kessler/Portal Litoral na Rede / Divulgação

Cinco pessoas foram resgatadas após um barco virar em Tramandaí, no Litoral Norte, na tarde deste sábado (20). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), foram socorridos uma criança de quatro anos, dois adolescentes, de 13 e 14, e dois adultos, de 37 e 67.

O fato ocorreu na barra do Rio Tramandaí. O grupo estava em uma pequena embarcação a remo durante a tarde.

— Devido às condições do vento, eles acabaram indo para o canal e começou a entrar água. Nenhum estava com colete salva-vidas. É um local bem perigoso, onde a correnteza fica mais forte em direção ao rio — diz o capitão Remisio Schnell Wilms, chefe da Seção de Operações e Defesa Civil do 9º Batalhão de Bombeiros Militar (9ºBBM).

Leia Mais RS já teve 12 mortes por afogamento em dezembro

Uma testemunha entrou na água e iniciou o socorro dos ocupantes. Bombeiros de Tramandaí foram acionados e, com uma moto aquática, também ajudaram no trabalho.