Cidades da região metropolitana de Porto Alegre ainda enfrentam problemas na coleta de lixo

Cidades da Região Metropolitana ainda enfrentam problemas relacionados à coleta de lixo nesta quarta-feira (31), em meio às comemorações de fim de ano. Há relatos de moradores em Cachoeirinha, Canoas e Viamão.

Em Cachoeirinha, em alguns pontos da Vila Cachoeirinha, a pilha de lixo acumulado foi recolhida nesta quarta. Porém, em outros locais, como nos bairros Nova Cachoeirinha e no Jardim América, os resíduos ainda se acumulam nas ruas.

— Há baratas, ratos, além do cheiro insuportável — relata a aposentada Rosangela Ourique, 64 anos.

Segundo o motorista de aplicativo Heraldo Teixeira, 65, morador do Jardim América, não é feita coleta há uma semana:

— Um odor forte e muito lixo espalhado. Fizeram uma limpeza na Avenida Flores da Cunha, na principal, mas, para dentro dos bairros, as lixeiras estão atulhadas de lixo. Já passamos o Natal assim, agora o Ano Novo também… está muito ruim a situação.

A prefeitura de Cachoeirinha atribui os atrasos a filas e demora para descarga no aterro sanitário de São Leopoldo, falhas mecânicas na frota e à paralisação do aterro no feriado de Natal. Além disso, acrescenta que o descarte irregular de resíduos pela população – como móveis e colchões deixados nas ruas – também tem prejudicado a coleta (confira as notas na íntegra ao final do texto).

O Executivo afirmou ainda que o serviço está sendo feito conforme o cronograma de dias por bairros, com a ajuda da equipe de capina, que foi deslocada para auxiliar na limpeza, mas não respondeu o questionamento sobre reforços na limpeza nos locais com atraso e acúmulo.

Já a empresa CRVR, responsável pelo aterro em São Leopoldo, para o qual os resíduos são encaminhados, nega demora excessiva na descarga e afirma que o problema está ligado à indisponibilidade dos veículos do município.

Em Canoas, moradores do bairro Mato Grande dizem que o lixo foi recolhido apenas parcialmente, e há problemas também em Estância Velha, Harmonia e Mathias Velho.

A prefeitura de Canoas informou que um mutirão está em andamento para regularizar o serviço, após um aumento de cerca de 25% na geração de lixo no fim de ano, com todas as 12 equipes nas ruas e mais duas de reforço, priorizando esses bairros. A expectativa é de normalização nos próximos dias, segundo o Executivo – inicialmente, a previsão era terça-feira (30), o que não ocorreu.

Em Viamão, moradores do bairro Augusta relatam que a coleta ocorreu nesta quarta-feira, mas reclamam da redução na frequência do serviço. No bairro São Lucas, ainda há lixo nas ruas após três dias de atraso na coleta, segundo relatos da população.

A prefeitura de Viamão afirma que o serviço está em dia, dentro da normalidade, e que o aumento de demanda é normal no fim de ano. Quanto à coleta na Augusta, diz que o serviço é feito por dois caminhões em rotas diferentes, o que pode gerar percepção de falhas, e informa ainda que no dia 1º de janeiro não haverá atendimento, com retomada nos demais dias.

O que diz a prefeitura de Cachoeirinha

“A Prefeitura de Cachoeirinha esclarece à população que, nas primeiras semanas do mês de dezembro, o aterro sanitário de São Leopoldo, que atende a maioria dos municípios da Região Metropolitana, passou a registrar filas de caminhões coletores em razão de ajustes internos relacionados ao remanejamento de áreas de descarte.

Essa situação gerou impactos diretos no serviço de coleta em Cachoeirinha e em outras cidades da região. Em média, cada caminhão passou a perder cerca de quatro horas entre deslocamento, tempo de espera no aterro e retorno às rotas, comprometendo o cumprimento integral da programação diária. Em alguns dias, os veículos chegaram a permanecer por aproximadamente quatro horas sem realizar coleta efetiva.

O cenário foi agravado em um dos finais de semana, quando quatro dos cinco caminhões coletores apresentaram problemas mecânicos de forma simultânea, ampliando os atrasos. Diante desse quadro, a Prefeitura notificou formalmente a empresa responsável pela coleta, solicitando esclarecimentos e providências. Posteriormente, o aterro voltou a apresentar filas, gerando um efeito dominó que continuou impactando o andamento do serviço.

No feriado de Natal, o aterro sanitário não operou, o que resultou novamente na formação de filas na sexta-feira (26) e novamente nesta segunda (29), envolvendo caminhões de diversos municípios e ocasionando novos prejuízos à coleta. Mesmo diante dessas dificuldades, o serviço segue sendo realizado conforme o cronograma de trabalho, ainda que com acúmulo de resíduos. Conforme já informado anteriormente, a normalização completa do serviço está condicionada à inexistência de novos obstáculos operacionais.

A Prefeitura de Cachoeirinha reforça que a nova licitação do serviço de coleta de lixo já está homologada e prevê a ampliação da frota para oito veículos, sendo dois do tipo truck, com maior capacidade de carga. O edital também estabelece que os caminhões e equipamentos compactadores deverão ter fabricação mínima a partir de 2024, modelo 2025, medida que busca reduzir falhas recorrentes e assegurar maior confiabilidade na manutenção e na prestação do serviço.

A nova empresa encontra-se dentro do prazo legal para assumir a operação e, a princípio, deverá ter condições de iniciar as rotas de coleta já nas primeiras semanas de janeiro.”

O que diz a CRVR

“A CRVR reitera que não procede a alegação da Prefeitura de Cachoeirinha de espera de quatro horas para a descarga de resíduos na Unidade de São Leopoldo.

Atualmente, os demais 50 municípios atendidos pela Unidade seguem com a coleta e a disposição final de resíduos em plena regularidade. Na ultima semana o tempo médio registrado entre a chegada, pesagem, descarga e a saída dos veículos de Cachoeirinha foi de 38 minutos, o que atende a necessidade de segurança operacional.

A CRVR reforça ainda que o processo de disposição final de resíduos não é o fator responsável pelas dificuldades enfrentadas na coleta municipal do município de Cachoeirinha. Situações como essa podem estar relacionadas à disponibilidade da frota ou às condições mecânicas dos veículos utilizados pela administração municipal. Em menos de uma semana, três caminhões coletores de Cachoeirinha apresentaram problemas mecânicos e permaneceram na unidade, o que impacta diretamente a operação de coleta.

Atualmente, a CRVR atende 318 municípios no Rio Grande do Sul, sendo Cachoeirinha o único a registrar problemas dessa natureza no período recente.

Frota na UVS São Leopoldo

No caso específico de Cachoeirinha, somente na semana passada, por três dias, não foi utilizada a totalidade da frota de coleta prevista em contrato, que é de sete veículos. Esse fator, somado ao aumento natural da geração de resíduos neste período do ano e aos feriados de final de ano, quando não há coleta, pode explicar o acúmulo de resíduos observado no município.

A CRVR informa, por fim, que disponibiliza, sempre que solicitado, os relatórios detalhados de tempo de descarga dos veículos de todos os municípios atendidos. Ressalta-se que esse relatório não foi solicitado pela Prefeitura de Cachoeirinha, e que as informações divulgadas não encontram respaldo nos dados reais de operação da UVS São Leopoldo.”

O que diz a prefeitura de Canoas

“Um mutirão de coleta de resíduos sólidos está em andamento em diferentes regiões de Canoas, com reforço no número de equipes, para garantir a regularização do serviço. A expectativa é de que a situação esteja normalizada nos próximos dias.

A intensificação ocorre neste período de fim de ano, quando há um aumento médio de cerca de 25% na geração de lixo na cidade, além do crescimento pontual nas ausências de profissionais da coleta em datas próximas ao Natal. Como parte das medidas, a partir de 8 de janeiro de 2026, entram em operação 12 caminhões novos, zero quilômetro, ampliando a capacidade e a eficiência do recolhimento.

O reforço operacional tem como objetivo assegurar a continuidade do serviço e reduzir impactos à população, tornando o trabalho mais ágil e efetivo nas áreas atendidas.

Paralelamente, seguem os avanços na modernização do sistema de coleta, com a ampliação da modalidade automatizada. Atualmente, 450 contêineres já estão implantados na área central do município, com previsão de expansão gradual para outros pontos da cidade.

Novas ocorrências podem ser encaminhadas para o plantão 24 horas da SMSZU, disponível durante todo o feriado e fim de semana, pelo telefone (51) 98255-2777.”

O que diz a prefeitura de Viamão

“A Prefeitura de Viamão, por meio da Secretaria de Obras, informa que a coleta de resíduos no município está ocorrendo normalmente.

O único dia em que não houve coleta foi 25 de dezembro, em razão do feriado, conforme previamente previsto no cronograma. Atualmente, o serviço encontra-se totalmente em dia.

No caso do bairro Augusta, é importante esclarecer que a coleta é realizada por dois caminhões distintos, que atendem rotas diferentes dentro do mesmo bairro. Por se tratar de uma divisão operacional, pode ocorrer a percepção de que o caminhão passa por em um lado e não em outro, dependendo do horário e da rota.

Ressaltamos que nesta semana a coleta foi realizada em toda a extensão da Augusta, tanto no trecho atendido pela RS quanto no trecho atendido pelo caminhão da Augusta, garantindo a normalização do serviço.