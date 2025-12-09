Geral

Chuva forte atinge Santa Catarina e provoca alagamentos

Além da capital catarinense, cidades do entorno, como São José e Biguaçu, sofrem reflexos do ciclone extratropical que está se formando sobre o RS nesta terça-feira

Zero Hora

