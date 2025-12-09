Chuva forte atinge Santa Catarina e provoca alagamentos

Parte da pista de acesso às pontes, em Florianópolis, ficou alagada. PMF / Divulgação

A formação de um ciclone extratropical sobre o RS causou temporais em diversas partes do Estado de Santa Catarina desde segunda-feira (8). De acordo com o site NSC Total, cidades da região metropolitana de Florianópolis, como São José e Biguaçu, além da própria capital, registraram alagamentos na manhã desta terça-feira (9). Inclusive na BR-101 e na Via Expressa (BR-282), no acesso às pontes.

Em Florianópolis há alagamentos na região central e continental. Já em São José, pontos de acúmulos de água são registrados em várias partes da cidade. Em Biguaçu, também na Região Metropolitana, um trecho da BR-101 está com uma das faixas interditadas em razão do alto volume de água na estrada.

A Defesa Civil catarinense emitiu um alerta válido até quarta-feira para risco moderado a alto para algamentos, enxurradas, destelhamentos e enventual queda de granizo.

As aulas da rede estadual de ensino, bem como de 70 municípios e das universidades UFSC, IFSC e Udesc foram canceladas.



