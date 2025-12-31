Chuva em Santa Catarina deixa 49 pessoas desalojadas e 32 municípios relatam danos

Devido à forte chuva que atinge regiões de Santa Catarina desde o começo da semana, 32 municípios relataram estragos e 49 pessoas estão desalojadas nesta quarta-feira (31), conforme a Defesa Civil. As famílias estão sendo acolhidas em abrigos das prefeituras de Balneário Barra do Sul e Barra Velha, no Litoral Norte catarinense.
Além das duas cidades, foram registrados danos em Treze Tílias, Timbó Grande e Laguna. Os cinco municípios decretaram situação de emergência. As regiões enfrentam problemas como deslizamento de terra, ruas alagadas e destelhamentos em diversas construções.
Em Timbó Grande, no Planalto Norte, uma escola teve salas de aulas destelhadas. Em Florianópolis, foram registrados 188 milímetros de chuva em 24 horas – quantidade superior à prevista para todo o mês na capital catarinense, que era 136 milímetros. O município também decretou situação de emergência, bem como Palhoça.
Na noite desta terça-feira (30) foi a vez de Balneário Camboriú enfrentar os transtornos. As ruas da cidade ficaram alagadas a um dia das comemorações de Ano-Novo, que costumam reunir milhares de pessoas no município da costa norte catarinense. O temporal também afetou Blumenau, no Vale do Itajaí.
A previsão é que a chuva siga intensa nas próximas horas. Há um alerta laranja cobrindo a faixa leste de SC, indicando risco alto de alagamentos e enxurradas no Litoral Norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Litoral Sul até o final desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026.
Segundo a Defesa Civil do Estado catarinense, a situação segue sendo monitorada de forma contínua.
Tempo nublado na virada
Na quarta (31) e quinta-feira (1°), a circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera, associada ao calor e à umidade, favorece a formação de temporais em Santa Catarina, com raios, rajadas de vento e chuva intensa em curto período de tempo.
Há risco moderado de alagamentos, enxurradas, danos na rede elétrica, queda de galhos e destelhamentos, conforme as autoridades. Os temporais tendem a iniciar já no começo da tarde de quarta-feira.
A chuva terá maior intensidade no Litoral Norte, Grande Florianópolis, Médio e Baixo Vale do Itajaí e Litoral Sul. Nas demais regiões, a chuva ocorre de forma mais isolada, mas ainda com potencial para transtornos.
Apesar dos avisos de temporais ao longo do dia, no horário da virada do ano não há risco relacionado. A previsão indica condição de chuva fraca e isolada.
Municípios de SC que relataram danos à Defesa Civil estadual
- Treze Tílias
- Timbó Grande
- Timbó
- São José
- Santo Amaro da Imperatriz
- São João do Itaperiú
- Palhoça
- Penha
- Navegantes
- Nova Trento
- Joinville
- Indaial
- Ibicaré
- Ilhota
- Itajaí
- Itapoá
- Gaspar
- Guaramirim
- Florianópolis
- Faxinal dos Guedes
- Chapecó
- Capivari de Baixo
- Corupá
- Blumenau
- Barra Velha
- Balneário Barra do Sul
- Balneário Camboriú
- Brusque
- Ascurra
- Araquari
- Major Gercino
- Massaranduba
Recomendações de segurança
- Durante os temporais busque um local abrigado, longe de janelas e objetos que possam ser arremessados;
- Evite ficar na praia ou em lugares descampados durante temporais, devido ao risco de raios;
- Em caso de ventos fortes, evite transitar e/ou abrigar-se próximo de árvores, placas, muros e postes de energia;
- Em caso de chuva intensa com alagamentos, jamais atravesse ruas alagadas ou pontes e pontilhões submersos;