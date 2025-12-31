Chuva em Santa Catarina deixa 49 pessoas desalojadas e 32 municípios relatam danos

Em Timbó Grande, uma escola teve salas de aulas destelhadas. Defesa Civil / Santa Catarina / Divulgação

Devido à forte chuva que atinge regiões de Santa Catarina desde o começo da semana, 32 municípios relataram estragos e 49 pessoas estão desalojadas nesta quarta-feira (31), conforme a Defesa Civil. As famílias estão sendo acolhidas em abrigos das prefeituras de Balneário Barra do Sul e Barra Velha, no Litoral Norte catarinense.

Além das duas cidades, foram registrados danos em Treze Tílias, Timbó Grande e Laguna. Os cinco municípios decretaram situação de emergência. As regiões enfrentam problemas como deslizamento de terra, ruas alagadas e destelhamentos em diversas construções.

Em Timbó Grande, no Planalto Norte, uma escola teve salas de aulas destelhadas. Em Florianópolis, foram registrados 188 milímetros de chuva em 24 horas – quantidade superior à prevista para todo o mês na capital catarinense, que era 136 milímetros. O município também decretou situação de emergência, bem como Palhoça.

Na noite desta terça-feira (30) foi a vez de Balneário Camboriú enfrentar os transtornos. As ruas da cidade ficaram alagadas a um dia das comemorações de Ano-Novo, que costumam reunir milhares de pessoas no município da costa norte catarinense. O temporal também afetou Blumenau, no Vale do Itajaí.

A previsão é que a chuva siga intensa nas próximas horas. Há um alerta laranja cobrindo a faixa leste de SC, indicando risco alto de alagamentos e enxurradas no Litoral Norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Litoral Sul até o final desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026.

Segundo a Defesa Civil do Estado catarinense, a situação segue sendo monitorada de forma contínua.

Tempo nublado na virada

Na quarta (31) e quinta-feira (1°), a circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera, associada ao calor e à umidade, favorece a formação de temporais em Santa Catarina, com raios, rajadas de vento e chuva intensa em curto período de tempo.

Há risco moderado de alagamentos, enxurradas, danos na rede elétrica, queda de galhos e destelhamentos, conforme as autoridades. Os temporais tendem a iniciar já no começo da tarde de quarta-feira.

A chuva terá maior intensidade no Litoral Norte, Grande Florianópolis, Médio e Baixo Vale do Itajaí e Litoral Sul. Nas demais regiões, a chuva ocorre de forma mais isolada, mas ainda com potencial para transtornos.

Apesar dos avisos de temporais ao longo do dia, no horário da virada do ano não há risco relacionado. A previsão indica condição de chuva fraca e isolada.

Florianópolis enfrentou transtornos na segunda-feira à tarde. Defesa Civil / Santa Catarina / Divulgação

Municípios de SC que relataram danos à Defesa Civil estadual

Treze Tílias

Timbó Grande

Timbó

São José

Santo Amaro da Imperatriz

São João do Itaperiú

Palhoça

Penha

Navegantes

Nova Trento

Joinville

Indaial

Ibicaré

Ilhota

Itajaí

Itapoá

Gaspar

Guaramirim

Florianópolis

Faxinal dos Guedes

Chapecó

Capivari de Baixo

Corupá

Blumenau

Barra Velha

Balneário Barra do Sul

Balneário Camboriú

Brusque

Ascurra

Araquari

Major Gercino

Massaranduba

