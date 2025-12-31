Geral

Na véspera de Ano-Novo 
Notícia

Chuva em Santa Catarina deixa 49 pessoas desalojadas e 32 municípios relatam danos

Diversas cidades decretaram situação de emergência, conforme a Defesa Civil de SC. Parte do Estado segue com previsão de chuva intensa nesta quarta-feira de réveillon

Sofia Lungui

