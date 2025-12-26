Chuva derruba pontes construídas após a enchente de 2024 e deixa comunidade isolada no Vale do Rio Pardo

Em Sobradinho, a força do Arroio Carijinho rompeu uma rota de acesso entre os bairros Floresta e Baixada. Defesa Civil de Sobradinho / Divulgação

A chuva que atingiu o Rio Grande do Sul entre quarta (24) e quinta-feira (25) provocou transtornos em diversas partes do Estado. No Vale do Rio Pardo, pontes construídas ou reformadas após a enchente de 2024 foram novamente destruídas.

Em Passa Sete, uma comunidade com cerca de 80 famílias ficou isolada após sete estruturas irem abaixo com a força da água. Segundo a Defesa Civil municipal, a força de um arroio destruiu cabeceiras de pontes definitivas e acessos provisórios instalados após a tragédia de maio do ano passado.

De acordo com a prefeitura, o acesso pode levar até quatro dias para ser reestabelecido, porque o nível da água precisa baixar antes do conserto. Até lá, moradores só conseguem sair a pé, por trilhas.

Na cidade vizinha de Candelária, parte da ponte sobre um arroio cedeu por conta da correnteza. A estrutura, conhecida como Ponte do Império, já havia sido afetada por enchentes em maio de 2024 e junho deste ano, mas tinha sido reconstruída. Ao menos 30 famílias enfrentam dificuldade de acesso e precisam usar desvios por Passa Sete.

Em Sobradinho, a força do Arroio Carijinho rompeu uma rota de acesso entre os bairros Floresta e Baixada. A estrutura havia sido construída como alternativa a uma ponte levada pela enchente de maio, mas, segundo a prefeitura, já não era mais utilizada e seria removida.

Em áreas urbanas e rurais de Santa Maria, equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros vistoriam locais de risco, especialmente encostas. Em alguns locais, a água invadiu residências.

Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), cidades do centro do Estado registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas. São elas:

Faxinal do Soturno: 125,4 mm;

São Martinho da Serra: 124,6 mm;

Agudo: 120,2 mm;

Silveira Martins: 110,8 mm;

Passa Sete: 83,6 mm;

Santa Maria: 81,8 mm.

Alagamentos em Caxias do Sul

Em Caxias do Sul, a prefeitura fez uma ação emergencial no bairro Cânion. A chuva provocou o transbordamento de uma caixa de drenagem, causando alagamentos e danos a residências, veículos e ao pavimento entre a Rua da Vitória e a Rua da Felicidade.