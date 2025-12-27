Geral

Defesa Civil
Notícia

Chuva deixa 80 famílias isoladas em distrito rural de Santa Maria

Previsão é de que acesso à região seja reestabelecido em até três dias. Localidade registrou queda de cabeceiras de pontes e estradas submersas

Beatriz Coan

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS