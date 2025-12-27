Chuva deixa 80 famílias isoladas em distrito rural de Santa Maria

A chuva que atingiu a região central do Rio Grande do Sul na quinta-feira (25), deixou aproximadamente 80 famílias isoladas em Santa Maria. De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Edson Roberto das Neves Júnior, o acesso do Distrito Arroio Grande para a área urbana deve ser reestabelecido em três dias.
A região ficou isolada devido à queda de cabeceiras de pontes e estradas submersas. Júnior também informou que já estão licitadas novas pontes para o distrito, devido aos estragos causados na enchente de 2024. Uma passagem provisória será disponibilizada para esse momento e o período de obras.
A Defesa Civil informou que a comunidade atingida está dividida em quatro locais.
- 20 famílias na Estrada de Três Barras
- 10 famílias na estrada do Arroio Lobato da Ponte dos Milane até a divisa com Silveira Martins
- 30 famílias na Comunidade dos Fernandes
- 20 famílias do Passo dos Fontana
Com isso, são por volta de 320 pessoas que vivem nas localidades afetadas. Todas as residências estão com fornecimento de água e energia normalizado, além disso, equipes da Defesa Civil estiveram no distrito para entrega de mantimentos.
Na área urbana foram registrados quatro deslizamentos de terra — que resultaram na queda de muro de três residências no bairro Itararé e da cerca de uma casa no bairro Campestre do Menino Deus —, quatro casas alagadas no bairro Renascença, infiltração na cobertura de uma residência por problema estrutural no Camobi e colapso da drenagem pluvial.
Equipes da Defesa Civil seguem vistoriando e monitorando áreas de risco, principalmente, em regiões de encostas de morros já mapeados. O coordenador alerta para que moradores destes locais fiquem atentos e que em qualquer sinal de movimentação de terra saiam de casa e busquem locais seguros.
A previsão de chuva na cidade segue até domingo (28). No sábado (27), voltam a ocorrer pancadas de chuva e temporais isolados entre a tarde e à noite, com acumulados que devem variar entre 10 e 30 milímetros por dia. No dia seguinte, são esperados acumulados entre 30 e 60 mm ao longo do período.