Chuva deixa 80 famílias isoladas em distrito rural de Santa Maria

A chuva que atingiu a região central do Rio Grande do Sul na quinta-feira (25), deixou aproximadamente 80 famílias isoladas em Santa Maria. De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Edson Roberto das Neves Júnior, o acesso do Distrito Arroio Grande para a área urbana deve ser reestabelecido em três dias.

A região ficou isolada devido à queda de cabeceiras de pontes e estradas submersas. Júnior também informou que já estão licitadas novas pontes para o distrito, devido aos estragos causados na enchente de 2024. Uma passagem provisória será disponibilizada para esse momento e o período de obras.

A Defesa Civil informou que a comunidade atingida está dividida em quatro locais.

20 famílias na Estrada de Três Barras

10 famílias na estrada do Arroio Lobato da Ponte dos Milane até a divisa com Silveira Martins

30 famílias na Comunidade dos Fernandes

20 famílias do Passo dos Fontana

Com isso, são por volta de 320 pessoas que vivem nas localidades afetadas. Todas as residências estão com fornecimento de água e energia normalizado, além disso, equipes da Defesa Civil estiveram no distrito para entrega de mantimentos.

Na área urbana foram registrados quatro deslizamentos de terra — que resultaram na queda de muro de três residências no bairro Itararé e da cerca de uma casa no bairro Campestre do Menino Deus —, quatro casas alagadas no bairro Renascença, infiltração na cobertura de uma residência por problema estrutural no Camobi e colapso da drenagem pluvial.

Equipes da Defesa Civil seguem vistoriando e monitorando áreas de risco, principalmente, em regiões de encostas de morros já mapeados. O coordenador alerta para que moradores destes locais fiquem atentos e que em qualquer sinal de movimentação de terra saiam de casa e busquem locais seguros.