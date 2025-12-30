Geral

"Cena de horror": vídeo mostra ataque de abelhas africanizadas a cachorra

Técnica de enfermagem e marido precisaram de atendimento médico após levarem mais de 40 ferroadas cada. Animal foi picado no focinho, orelhas, olhos e boca. Apicultor orienta o que fazer com enxames

Bruna Oliveira

