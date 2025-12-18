Casal que morreu após carro cair no Rio Taquari, em Estrela, é identificado

Honda Fit estava submerso. Júlia Amaral / Agencia RBS

Foram identificados como Pedro Ângelo Bilíbio, de 68 anos, e Edi Bruxel, de 72 anos, os idosos que morreram na madrugada desta quinta-feira (18) após o carro em que estava cair no Rio Taquari, em Estrela, no Vale do Taquari. Conforme a Polícia Civil, testemunhas viram a queda por volta da meia-noite.

A delegacia de Lajeado ouve testemunhas e investiga o caso em duas linhas de apuração: homicídio culposo, caso se comprove embriaguez ao volante, ou feminicídio.

Leia Mais Adolescente de 17 anos morre afogado no Rio Taquari, em Estrela

Os corpos das vítimas foram removidos ainda pela manhã de dentro do veículo, um Honda Fit, que estava submerso. Durante a tarde desta quinta-feira, o carro foi retirado do Rio Taquari pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Civil, o caso ficará em sigilo para auxiliar na coleta de provas e em respeito a solicitações de familiares dos idosos.