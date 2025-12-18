Casal que morreu após carro cair no Rio Taquari, em Estrela, é identificado

Foram identificados como Pedro Ângelo Bilíbio, de 68 anos, e Edi Bruxel, de 72 anos, os idosos que morreram na madrugada desta quinta-feira (18) após o carro em que estava cair no Rio Taquari, em Estrela, no Vale do Taquari. Conforme a Polícia Civil, testemunhas viram a queda por volta da meia-noite.
A delegacia de Lajeado ouve testemunhas e investiga o caso em duas linhas de apuração: homicídio culposo, caso se comprove embriaguez ao volante, ou feminicídio.
Os corpos das vítimas foram removidos ainda pela manhã de dentro do veículo, um Honda Fit, que estava submerso. Durante a tarde desta quinta-feira, o carro foi retirado do Rio Taquari pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo a Polícia Civil, o caso ficará em sigilo para auxiliar na coleta de provas e em respeito a solicitações de familiares dos idosos.
*Colaborou: Júlia Amaral