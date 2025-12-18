Geral

Casal que morreu após carro cair no Rio Taquari, em Estrela, é identificado

Pedro Ângelo Bilíbio, de 68 anos, e Edi Bruxel, de 72 anos, estavam no veículo

Jovana Dullius

