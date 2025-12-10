Geral

Ciclone extratropical
Camaquã decreta situação de emergência e suspende aulas da rede municipal em razão das chuvas 

Temporal causou danos ao hospital da cidade, alagou bairros, desalojou moradores e mantém cidade em alerta durante a madrugada

Airton Lemos

