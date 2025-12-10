Camaquã decreta situação de emergência e suspende aulas da rede municipal em razão das chuvas 

Abrigo foi montado para receber famílias que precisaram deixar suas casas. Aírton Lemos / Agência RBS

Após ser atingida por um temporal que causou danos ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, alagou diversos bairros e deixou famílias fora de suas casa, Camaquã decretou situação de emergência, nesta terça-feira (9). As aulas da rede municipal para quarta-feira (10) também foram suspensas.

De acordo com o prefeito Abner Dillmann, o hospital foi fortemente atingido pelas águas.

— Muitas alas acabaram sendo alagadas ali, entrando água, então a gente teve que mexer com pacientes, tudo ali dentro — revelou o prefeito.

O bairro mais atingido foi o Getúlio Vargas, onde 17 pessoas precisaram ser retiradas de casa.

A prefeitura alertou para a previsão de mais 100 milímetros de chuva ao longo da madrugada e reforçou a orientação para que quem permaneceu em casa redobre a atenção. No momento da publicação desta matéria, sete pessoas ainda estavam no abrigo conhecido como Ação Social.

"Perdemos muita coisa"

Entre os atingidos está Valdir Moralez, que vive no bairro com a companheira, Sílvia Regina Oliveira. Ele relata que a água chegou a cerca de 45 cm dentro da casa, avançando também sobre os pátios vizinhos e causando prejuízos.

— A água bateu quase meio metro dentro de casa. Perdemos muita coisa, e até agora estamos tentando limpar tudo — conta Valdir.

Segundo o morador, houve demora na abertura das comportas que regulam o nível do Arroio Duro. Ele afirma ter sido informado de que funcionários de uma granja teriam impedido a operação — ponto que ainda será apurado pelo município. Conforme o relato, as comportas só foram abertas após a chegada do secretário de Infraestrutura, quando o nível começou a baixar.

A família está fora de casa há duas noites e iniciou a limpeza do imóvel, ainda bastante úmido. Entre os danos materiais estão eletrodomésticos, como a geladeira, que ficou inutilizada.

Suspensão das aulas e monitoramento

As aulas da rede municipal estão suspensas nesta quarta-feira (10), tanto na cidade quanto no interior. Já as escolas estaduais devem emitir comunicados próprios.