Bombeiros procuram idoso desaparecido em São Francisco de Assis

Rubens da Costa está desaparecido desde o final da tarde de segunda-feira. Arquivo pessoal / Reprodução

O Corpo de Bombeiros realiza buscas por um idoso desaparecido em São Francisco de Assis, na região central do Estado. As equipes atuam na localidade de Serrinha do Butiá, no interior do município, desde a meia-noite desta terça-feira (9).

O desaparecido é Rubens da Costa, 82 anos, morador da comunidade. Conforme informações repassadas pelos bombeiros, ele saiu de casa sozinho na tarde da última segunda-feira (8) e, desde então, não foi mais visto.

A família informou que o idoso faz tratamento para alzheimer. Para reforçar o trabalho, cães farejadores devem chegar ao local ainda na manhã desta terça.