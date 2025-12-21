Bombeiros fazem buscas por homem que caiu de jet-ski no Guaíba

Equipes da guarnição de mergulho do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre fazem buscas desde a madrugada deste domingo (21) a um homem que caiu de um jet-ski no Guaíba. O acidente teria acontecido por volta da 1h.
Segundo informações da equipe de resgate, os trabalhos se concentram nas proximidades da área do Marina Jet Place, local onde teria ocorrido a queda.
Três mergulhadores participam das buscas. Nesta manhã, familiares e amigos acompanharam os trabalhos, mas preferiram não falar com a reportagem.
Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.