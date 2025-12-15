Bombeiros buscam por homem que desapareceu em lagoa de Maquiné

Bombeiros realizam buscas a partir do Parque Náutico de Capão da Canoa, junto à Lagoa dos Quadros. Divulgação / CBMRS

O Corpo de Bombeiros procura por um homem que desapareceu enquanto andava de moto aquática na Lagoa dos Quadros, em Maquiné, no Litoral Norte, na noite deste domingo (14). Embarcações e até um helicóptero auxiliam nas buscas, próximo da RS-407, nesta manhã.

Conforme a corporação, três amigos estavam, cada um em uma moto aquática, pilotando pela lagoa quando, por volta das 20h, dois regressaram até a margem e notaram a falta do parceiro. Foi quando os bombeiros foram acionados e iniciaram as buscas. A moto aquática do desaparecido foi encontrada cerca de duas horas depois.

Durante toda a madrugada uma embarcação com farolete realizou buscas e nesta segunda-feira (15) pela manhã houve reforço com mais cinco embarcações e um helicóptero que sobrevoa a Lagoa dos Quadros.