Bombeiros buscam dois homens desaparecidos após barco virar no Rio Jacuí

As buscas por dois homens que desapareceram no Rio Jacuí, em Agudo, na Região Central, já ultrapassam 14 horas. Eles estavam em um barco que virou.
De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros do município, Fabiano do Nascimento, testemunhas relataram que viram os dois homens no fim da tarde da terça-feira (16) pedindo socorro enquanto estavam dentro do rio, próximos à embarcação virada. O local fica próximo a localidade de Cerro Chato, no interior.
Segundo a Polícia Civil, estão desaparecidos Reni Bernardo Grellmann e Wilmar Carvalho, ambos com 65 anos de idade.
Durante a madrugada desta quarta-feira (17), as equipes de resgate localizaram a embarcação virada nas proximidades à ponte da BR-287. O barco é de alumínio e possui cerca de quatro metros de comprimento.