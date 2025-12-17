Bombeiros buscam dois homens desaparecidos após barco virar no Rio Jacuí

Ribeirinhos estão auxiliando nas buscas aos dois pescadores. Tiago Folleto / Divulgação

As buscas por dois homens que desapareceram no Rio Jacuí, em Agudo, na Região Central, já ultrapassam 14 horas. Eles estavam em um barco que virou.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros do município, Fabiano do Nascimento, testemunhas relataram que viram os dois homens no fim da tarde da terça-feira (16) pedindo socorro enquanto estavam dentro do rio, próximos à embarcação virada. O local fica próximo a localidade de Cerro Chato, no interior.

Segundo a Polícia Civil, estão desaparecidos Reni Bernardo Grellmann e Wilmar Carvalho, ambos com 65 anos de idade.

