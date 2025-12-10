Geral

Mau tempo
Notícia

Aulas suspensas, destelhamentos e desabrigados: passagem de ciclone extratropical contabiliza transtornos no RS

Temporal provoca danos em ao menos 25 municípios gaúchos; dois decretaram situação de emergência

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

Paula Neiman

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS