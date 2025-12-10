Aulas suspensas, destelhamentos e desabrigados: passagem de ciclone extratropical contabiliza transtornos no RS

Ler resumo

Em Flores da Cunha, na Serra, o fenômeno levou a prefeitura a decretar situação de emergência. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O mau tempo provocado pela passagem de um ciclone extratropical soma prejuízos em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Até esta quarta-feira (10), ao menos 25 municípios foram impactados e registraram oficialmente os danos à Defesa Civil.

Entre os principais transtornos relatados estão destelhamentos, quedas de árvores e falta de energia elétrica. Cidades mais impactadas, como Camaquã, na Região Sul, e Flores da Cunha, na Serra, chegaram a decretar situação de emergência.

De forma preventiva, algumas localidades também optaram por suspender aulas da rede municipal de ensino, buscando preservar alunos e servidores até que o evento climático perca a força.

Leia Mais De Porto Alegre ao Litoral: o caminho do ciclone extratropical até se afastar do RS

Conforme a previsão da Climatempo, o ciclone seguirá ativo no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, quando deve se afastar lentamente da costa gaúcha.

A RGE informou que atende casos pontuais de falta de luz. Já a CEEE Equatorial afirmou em nota na manhã desta quarta-feira que as suas equipes estão "totalmente mobilizadas" por toda a área de concessão. Leia na íntegra.

Serra

Uma das cidades mais afetadas foi Flores da Cunha, que foi registrou um tornado na segunda-feira (8). O fenômeno atingiu a localidade de Travessão Alfredo Chaves e levou a prefeitura a decretar situação de emergência.

Conforme a Defesa Civil, ao menos 80 residências foram impactadas. Os danos incluem ainda a Capela São João Batista, a quadra de esportes da comunidade, três vinícolas, entre outros estabelecimentos. Cerca de 2 mil moradores foram impactados apenas no local, sendo que 5 mil pessoas foram afetadas em todo o município.

Aproximadamente 500 endereços ficaram sem energia elétrica na cidade. Na área rural, 20 parreirais caíram devido à intensidade do vento e da chuva. Só nas localidades de Otávio Rocha e em Travessão Carvalho, foram contabilizados danos em 50 hectares.

Leia Mais Após passagem de tornado, prefeitura de Flores da Cunha decreta situação de emergência

Uma família ficou desalojada em Farroupilha após vento e chuva forte causarem o destelhamento da residência. Houve também relatos de falta de energia em pontos de três bairros em razão da queda de árvores.

Já em Garibaldi, outras duas residências foram atingidas por queda de árvores. A cidade também registrou postes e galhos caídos, que geram falta de energia elétrica em parte do município. Foi reportado ainda um incêndio na entrada de energia de uma residência.

Em Antônio Prado, Caxias do Sul e Nova Pádua, houve destelhamentos em residências, queda de árvores, pontos de alagamento e quedas de energia elétrica. Em Nova Pádua, quatro pessoas ficaram desalojadas.

Na cidade de Pinto Bandeira, duas famílias tiveram as suas residências destelhadas. Já em São Vendelino, houve queda de árvores, obstrução de estradas e falta de energia elétrica.

Região Sul

A cidade de Camaquã foi uma das mais afetadas da Região Sul. O temporal causou danos ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, alagou diversos bairros e deixou famílias fora de casa. O município decretou situação de emergência. O bairro mais atingido foi o Getúlio Vargas, onde 17 pessoas precisaram ser retiradas de casa.

A cidade de Dom Feliciano teve elevação dos rios e riachos da região, segundo a Defesa Civil do município. Uma ponte próxima do Arroio Forqueta já está alagada. Há residências no interior do munícipio sem energia elétrica.

Os municípios de Camaquã, Dom Feliciano e Rio Grande suspenderam as aulas da rede municipal de forma preventiva. Em Dom Feliciano, além da rede municipal, as escolas estaduais também tiveram as atividades canceladas.

Em Pelotas, a chuva e o vento intensos causaram danos em residências no bairro Dunas, além da queda de árvores e postes. De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, na localidade de Posto Branco, próximo ao pedágio da BR-116, houve alagamentos em áreas de plantação e em estradas, gerando prejuízos agrícolas. Também foi registrado o desabamento do antigo colégio Medianeira, no Círculo Operário. Uma das paredes caiu sobre uma residência.

Em Amaral Ferrador, a chuva provocou alagamentos em ruas e danos em residências. Conforme a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, em Capão do Leão, 12 residências no bairro Jardim América foram afetadas. Uma família ficou desalojada. Os demais moradores optaram por permanecer em suas casas.

Em Sentinela do Sul, a elevação do nível de um arroio provocou alagamentos em diversos pontos da cidade e algumas residências foram afetadas ainda na noite de terça-feira (9), conforme a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

A força do ventou causou estragos na cobertura de um estabelecimento comercial em Tapes na noite de terça-feira, informou a Defesa Civil municipal.

Já em Turuçu, faltou energia em boa parte do município e alagamentos foram registrados em algumas ruas da cidade durante a noite de terça. Em Rio Grande, a concessionária de energia foi acionada em razão da falta de luz e o Corpo de Bombeiros atendeu ocorrências ao longo da noite de terça-feira.

Em Arroio do Padre, a chuva provocou a interrupção no trânsito em algumas estradas na área rural do município, também na noite de terça-feira, conforme a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Leia Mais Ciclone extratropical: veja como os temporais se deslocarão pelo RS

Litoral Norte

Cidades como Tramandaí, Torres, Xangri-lá e Palmares do Sul suspenderam as aulas nesta quarta-feira. A decisão foi tomada como medida de segurança diante da previsão de forte vento e chuva intensa, priorizando a proteção de alunos, professores e servidores.

Em Cidreira, as aulas da rede municipal foram suspensas nesta quarta-feira no turno da manhã e a manutenção das atividades no período da tarde ainda será avaliada pela prefeitura. Em Osório, dezenas de casas ficaram alagadas no bairro Porto Lacustre. Carros chegaram a ficar submersos e empresas foram atingidas na localidade.

Em Capão da Canoa, a FITECC Summit e o Capão Fest 2025, eventos programados para iniciar nesta quarta-feira foram adiados.

As autoridades orientam a população a evitar deslocamentos desnecessários e a seguir as recomendações dos órgãos oficiais até o enfraquecimento das condições climáticas.

Vale do Taquari

Em Estrela, no Vale do Taquari, o telhado de um galpão atingiu a rede de energia na comunidade de Linha São Jacó Bainha, no interior do município. Já em Lajeado, houve dano no telhado de um prédio no bairro Florestal.

Em Taquari, foram registrados danos em telhados de três residências e queda de árvores. Uma pessoa ficou desalojada. A chuva provocou danos no muro entre uma escola e o prédio da Sociedade União, em Bom Retiro do Sul, na manhã de terça-feira. A Defesa Civil municipal e a Secretaria de Obras atuam no local. Em Teutônia, três residências registraram danos nos telhados após a queda de árvores.

Leia Mais Chuva que atinge a Serra provoca alagamentos e destelhamentos em municípios da região

Vale do Caí

O município de Barão registrou falta de energia elétrica e um incêndio em uma residência. Uma família ficou desalojada.

Região Norte

Em Gentil, houve danos nos telhados de cinco residências e de três galpões, além da queda de árvores e estragos em um estabelecimento comercial.

As prefeituras de Carazinho e Três Palmeiras chegaram a cancelar eventos natalinos que estavam marcados para terça-feira.

Região Metropolitana

Em Canoas, a prefeitura suspendeu as aulas municipais no período da manhã de maneira preventiva.

O que diz a CEEE

Na manhã desta quarta-feira (10), a CEEE Equatorial informa que segue com equipes distribuídas por toda a área de concessão, totalmente mobilizadas e atuando em campo para atender todas as ocorrências registradas em razão da passagem do ciclone. A distribuidora permanece em estado de alerta dentro do seu Plano de Contingência.

A companhia reforça que todos os casos de falta de energia elétrica sejam informados pelos canais oficiais de atendimento, garantindo agilidade no registro e na atuação das equipes