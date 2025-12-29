Aulas para tirar CNH com instrutores autônomos não terão preço tabelado

Profissionais poderão ministrar aulas a futuros motoristas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As aulas práticas para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com instrutores autônomos não terão valor tabelado. De acordo com o Ministério dos Transportes, os preços serão definidos livremente pelos profissionais, sem intervenção do governo.

A mesma regra será adotada para as autoescolas, que hoje trabalham com preço fixo para as aulas. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o valor é tabelado: R$ 84,44 para a categoria A (motos) e R$ 84,73 para a categoria B (carros).

"Não haverá tabela nacional de preços para as aulas práticas. Os valores serão definidos livremente pelos instrutores e pelas autoescolas, em regime de livre mercado, o que contribui para ampliar a competitividade e ofertar serviços mais adequados às necessidades dos candidatos", informou o ministério.

A atuação dos instrutores autônomos foi autorizada pelo novo modelo de emissão da carteira de motorista, que está em vigor no país desde o início de dezembro. Com isso, a obrigatoriedade das autoescolas foi dispensada.

A carga horária mínima de aulas práticas também foi reduzida, de 20 horas para duas horas.

Ficará a critério do aluno contratar mais aulas com o instrutor ou nos centros de formação de condutores (CFCs).

As medidas foram tomadas no intuito de reduzir os custos da emissão da CNH no país. No RS, a previsão do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RS) é de que o desembolso caia mais de 70%.

Aguardando credenciamento

Mesmo com o novo regramento em vigor, os instrutores autônomos ainda não estão autorizados a atuar no Estado. Para isso, será preciso que o Detran publique a regulamentação e abra credenciamento para os profissionais.

O departamento ainda não estabeleceu um prazo para que isso aconteça. Em entrevista à Rádio Gaúcha na sexta-feira (26), a diretora-geral adjunta do Detran/RS, Isabel Friski, afirmou que o credenciamento seja aberto no primeiro trimestre de 2026.

Conforme o Ministério dos Transportes, todos os Detrans do país receberam o Manual Técnico do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach), sistema que consolida dados de condutores, candidatos e profissionais envolvidos no processo de habilitação em todo o país.

Como se inscrever

Para ser um instrutor autônomo, será preciso cumprir os seguintes critérios:

Ter pelo menos 21 anos

Ter Ensino Médio completo

Fazer um curso de qualificação, que pode ser realizado gratuitamente no site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran)

no site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) Ter CNH há pelo menos dois anos

Não ter cometido infração gravíssima nos últimos 60 dias

Nunca ter sofrido a penalidade de cassação da carteira de habilitação