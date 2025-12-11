Após vento forte, ressaca no mar causa danos em quiosques no Litoral Norte

O forte vento que atingiu o Rio Grande do Sul nesta semana gerou ressaca do mar no Litoral Norte, causando prejuízos para proprietários de estabelecimentos à beira-mar. Ao menos quatro municípios registraram problemas e tiveram quiosques destruídos.

Conforme a Defesa Civil Regional, ninguém ficou ferido. O vento foi causado pela passagem de um ciclone extratropical que provocou estragos em diferentes partes do Estado.

O pior cenário é em Capão da Canoa. Conforme a Defesa Civil do município, ao menos 10 quiosques foram afetados pelo mar. As estruturas de madeira estavam prontas para o veraneio e foram arrancadas. Uma pequena parte do asfalto cedeu no calçadão da orla.

Em Imbé foram três quiosques afetados. Uma das barracas foi parar dentro do mar. As estruturas de madeira ficam próximas às avenidas Mariluz, Mariluz Norte e Academia Riograndense de Letras. Ruas da cidade estão com pontos de alagamentos. Conforme a prefeitura, a situação é causada por problemas no escoamento já que a areia está bloqueando a rede pluvial.

Em Cidreira, parte de uma residência cedeu com a força do vento. A casa, que fica no bairro Salinas, estava em condições precárias. Não houve feridos.