Antecipado por novo tipo de alerta da Defesa Civil, temporal derruba estátua e causa estragos na Região Metropolitana

Milhares de celulares tocaram minutos antes de rajadas de vento de até 96 km/h atingirem a região. Árvores caíram, ruas ficaram bloqueadas e moradores estão sem energia e água

Felipe Kroth

