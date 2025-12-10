Aneel cobra explicações por quedas de energia em São Paulo e avisa que falhas podem resultar no fim da concessão

Aproximadamente 31% da área de concessão ficou sem luz. Paulo Pinto / Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deu o prazo de cinco dias para que a Enel apresente explicações pelas falhas que deixaram cerca de 2,2 milhões de imóveis sem luz na capital paulista e na região metropolitana após a passagem do ciclone extratropical que atingiu a região na tarde desta quarta-feira (1). O número de domicílios atingidos, corresponde a 31,81% da área de concessão da empresa.

O ofício foi encaminhado também nesta quarta-feira e destaca que a recorrência de falhas graves na prestação de serviço podem ser configurados como descumprimento contratual, o que pode resultar até na perda da concessão. As informações são do g1.

O pedido da Aneel inclui informações técnicas e comprovações sobre a atuação da distribuidora durante o evento climático. Entre os pontos cobrados estão:

Descrição do ciclone, com laudos meteorológicos

Linha do tempo do plano de contingência , incluindo níveis de alerta, horários e decisões tomadas

, incluindo níveis de alerta, horários e decisões tomadas Momento em que a empresa tomou ciência da magnitude do evento e iniciou o acionamento das equipes

Curva de recomposição, com gráfico do pico de unidades interrompidas por hora e justificativas para a evolução do restabelecimento

Comprovação da mobilização de call center e equipes próprias e terceirizadas durante o atendimento

Demonstração de que a estrutura operacional da companhia é compatível com a complexidade e o tamanho da área atendida

Por meio de nota, a Enel afirmou que responderá aos questionamentos dentro do prazo.