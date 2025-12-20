Ajuda para combater a fome: RS tem o maior número de cozinhas solidárias do país

É com a comida preparada nas panelas da Cozinha Marielle Franco, no bairro Arroio Manteiga, em São Leopoldo, nos sopões solidários e em outras tantas ações semelhantes que a fome de milhares de gaúchos é aplacada. O Rio Grande do Sul é o Estado com maior número de cozinhas solidárias habilitadas junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS): são 202 espaços equipados.
Iniciativas como essas contribuíram para tirar o país do mapa da fome. O anúncio foi feito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) em julho deste ano.
— Antes de começarmos o almoço, já tem gente na fila. Eu nunca tinha cozinhado para muita gente, nunca fiz curso. Fiquei nervosa nas primeiras vezes, mas vi que é minha vocação e, pelo jeito, gostam do meu tempero – conta a cozinheira Cristina Machado dos Santos, 45 anos.
Ela atua na Cozinha Marielle Franco desde o ano passado. O espaço foi inaugurado em 2021 e oferece, em média, 270 refeições todas terças e quintas-feiras.
O almoço que Cristina faz tem na receita tomate couve e cebola produzidos por Mathias Sasset, 35 anos, que é agricultor e planta na localidade de São Francisco, no interior de Lagoa Vermelha. Os produtos chegam fresquinhos no Vale do Sinos todas as semanas.
É um ecossistema formado por agricultores que fornecem alimentos, mãos voluntárias que transformam esses insumos em refeições e comunidades que se fortalecem contra a insegurança alimentar.
— Cozinhar é um ato de amor e é isso que nos mantém. Já passamos por momentos difíceis, de ter de improvisar com pouco, misturar e fazer render porque as pessoas esperavam por aquela refeição ali fora — lembra a coordenadora da cozinha, Eliza Christmann Madalena, 47 anos.
Atualmente, a cozinha funciona com repasses semanais do programa São Leo Mais Comida no Prato, da prefeitura de São Leopoldo, com verbas mensais do governo federal e produtos do Programa de Aquisição de Alementos (PAA) por meio da Central de Abastecimento (Conab).
O Programa Cozinha Solidária, instituído pela Lei 14.628/2023 e regulamentado pelo Decreto 11.937/2024, tem como objetivo fornecer alimentação gratuita, preferencialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua e em insegurança alimentar e nutricional. Os espaços têm gestão própria e alguns contam com doações.
"Brasil saiu do mapa da fome, mas a fome não saiu do mapa do Brasil"
A Região Sul é a que tem os melhores indicadores de segurança alimentar do país. O RS tem o segundo melhor desempenho. Segundo a Pnad 2024 do IBGE, Santa Catarina lidera com (90,6% de domicílios seguros), seguido por Rio Grande do Sul (85,2%) e Paraná (84,7%).
Juliano de Sá, pesquisador na área de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), observa que, embora o país e o Estado tenham apresentado melhoras nos índices de insegurança alimentar, ainda há muito de ser feito.
— O Brasil saiu do Mapa da Fome, mas a fome não saiu do mapa do Brasil. Precisamos comemorar as melhorias, porém, não é possível relaxar enquanto ainda temos cerca de 9 milhões de pessoas que não têm nada para comer — enfatiza Sá, que também e ex-presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do RS (2020-2024).
Para o pesquisador, a soma de voluntariado, menos desperdício de alimentos e mais investimentos pode promover uma mudança de panorama:
Temos de exigir aumento de investimentos em políticas públicas para nos livrar da fome de uma vez por todas. Além do papel cidadão é fundamental o funcionamento de cozinhas solidárias. Durante a pandemia e na crise climática gaúcha, essas cozinhas demonstraram ser a resposta mais rápida e com baixo custo no enfrentamento da insegurança alimentar.
JULIANO DE SÁ
Pesquisador na área de Políticas Públicas da UFRGS
Três décadas de voluntariado
A 20 quilômetros de São Leopoldo, no município de Canoas, na Região Metropolitana, Leidi Rosa Toniolo, 69 anos, é voluntária há quase três décadas no Centro de Economia Solidária de Canoas (Ecosol). Entre as atividades, esta a distribuição de marmitas e a confecção de bolachas, cujo valor de venda é revertido a mulheres e seus filhos. Para a idosa, o voluntariado faz bem a quem doa e quem recebe.
— Não há violência maior do que uma criança com fome ou uma mãe desesperada porque não tem o que dar. Quando ajudo, recebo muito mais de volta. Hoje, não tomo nem um comprimido, estou com saúde, a cabeça está boa e acredito que é por isso também — afirma.
RS premiado
Na última quarta-feira (17), o RS foi reconhecido como vencedor do Prêmio Brasil sem Fome, em Brasília (DF). A divulgação já havia sido feita em novembro. Promovido pelo MDS, o concurso reconhece os avanços na política de segurança alimentar e nutricional.
Titular da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Beto Fantinel analisa que o prêmio é resultado de políticas públicas planejadas, integração entre diferentes esferas de governo e atuação conjunta com a sociedade civil:
— Os avanços refletem um trabalho contínuo e articulado. O Estado alcançou a maior redução da insegurança alimentar de sua série histórica. O reconhecimento evidencia impactos concretos na vida das famílias gaúchas, fortalecendo o direito humano à alimentação adequada.
O RS venceu duas das três modalidades. O destaque foi na categoria que avaliou o bom funcionamento das instâncias do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) em âmbito nacional e naquela que considerou a redução da insegurança alimentar e nutricional na Região Sul.
Outras iniciativas
Outros programas e ações, segundo o governo Estado, também contribuíram no enfrentamento da fome.
Devolve ICMS
- Pioneiro no Brasil, o programa criado em 2021, devolve parte do imposto para famílias vulneráveis
- - Até novembro de 2025, mais de 1 milhão de famílias foram beneficiadas, com R$ 1 bilhão devolvido. No último trimestre, foram pagos R$ 71,9 milhões a 576 mil famílias, com média de R$ 125 por beneficiário.
- - A iniciativa inspirou o cashback nacional previsto na reforma tributária para 2027.
Estratégia Estadual de Fomento dos Populares de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (PPSSAN)
- Pela primeira vez, o governo certificou 464 PPSSAN em 37 municípios, formalizando cozinhas coletivas, hortas comunitárias e bancos de alimentos.
- Distribuiu de 1,7 mil toneladas de alimentos para 30 municípios.
III Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (III Pesan)
- Com investimento de R$ 20 milhões, o instrumento criado em 2024 visa planejar, gerir, executar e monitorar a Política de Segurança Alimentar e Nutricional no RS fornecendo dados atualizados para órgãos públicos e instituições.
- Pela primeira vez, foi integrado ao Plano Plurianual (PPA), garantindo previsão orçamentária.
Programa Prato Gaúcho (PPG)
- Investimento de R$ 11 milhões para cozinhas comunitárias e custeio de refeições em municípios afetados por chuvas (2024).
Distribuição de cestas básicas
- Entre 2023 e 2025, foram 149 mil cestas entregues em 415 municípios. Parte dos alimentos são adquiridos da agricultura familiar.