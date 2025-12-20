Ajuda para combater a fome: RS tem o maior número de cozinhas solidárias do país

Cerca de 270 refeições são servidas todas as terças e quintas-feiras na Cozinha Solidária Marielle Franco, em São Leopoldo. Renan Mattos / Agencia RBS

É com a comida preparada nas panelas da Cozinha Marielle Franco, no bairro Arroio Manteiga, em São Leopoldo, nos sopões solidários e em outras tantas ações semelhantes que a fome de milhares de gaúchos é aplacada. O Rio Grande do Sul é o Estado com maior número de cozinhas solidárias habilitadas junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS): são 202 espaços equipados.

Iniciativas como essas contribuíram para tirar o país do mapa da fome. O anúncio foi feito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) em julho deste ano.

— Antes de começarmos o almoço, já tem gente na fila. Eu nunca tinha cozinhado para muita gente, nunca fiz curso. Fiquei nervosa nas primeiras vezes, mas vi que é minha vocação e, pelo jeito, gostam do meu tempero – conta a cozinheira Cristina Machado dos Santos, 45 anos.

Ela atua na Cozinha Marielle Franco desde o ano passado. O espaço foi inaugurado em 2021 e oferece, em média, 270 refeições todas terças e quintas-feiras.

O almoço que Cristina faz tem na receita tomate couve e cebola produzidos por Mathias Sasset, 35 anos, que é agricultor e planta na localidade de São Francisco, no interior de Lagoa Vermelha. Os produtos chegam fresquinhos no Vale do Sinos todas as semanas.

Cristina Machado dos Santos se tornou cozinheira por vocação. Há mais de um ano, a comida que ela faz, alimenta centenas de famílias. Renan Mattos / Agencia RBS

É um ecossistema formado por agricultores que fornecem alimentos, mãos voluntárias que transformam esses insumos em refeições e comunidades que se fortalecem contra a insegurança alimentar.

— Cozinhar é um ato de amor e é isso que nos mantém. Já passamos por momentos difíceis, de ter de improvisar com pouco, misturar e fazer render porque as pessoas esperavam por aquela refeição ali fora — lembra a coordenadora da cozinha, Eliza Christmann Madalena, 47 anos.

Atualmente, a cozinha funciona com repasses semanais do programa São Leo Mais Comida no Prato, da prefeitura de São Leopoldo, com verbas mensais do governo federal e produtos do Programa de Aquisição de Alementos (PAA) por meio da Central de Abastecimento (Conab).

O Programa Cozinha Solidária, instituído pela Lei 14.628/2023 e regulamentado pelo Decreto 11.937/2024, tem como objetivo fornecer alimentação gratuita, preferencialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua e em insegurança alimentar e nutricional. Os espaços têm gestão própria e alguns contam com doações.





"Brasil saiu do mapa da fome, mas a fome não saiu do mapa do Brasil"

A Região Sul é a que tem os melhores indicadores de segurança alimentar do país. O RS tem o segundo melhor desempenho. Segundo a Pnad 2024 do IBGE, Santa Catarina lidera com (90,6% de domicílios seguros), seguido por Rio Grande do Sul (85,2%) e Paraná (84,7%).

Juliano de Sá, pesquisador na área de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), observa que, embora o país e o Estado tenham apresentado melhoras nos índices de insegurança alimentar, ainda há muito de ser feito.

— O Brasil saiu do Mapa da Fome, mas a fome não saiu do mapa do Brasil. Precisamos comemorar as melhorias, porém, não é possível relaxar enquanto ainda temos cerca de 9 milhões de pessoas que não têm nada para comer — enfatiza Sá, que também e ex-presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do RS (2020-2024).

Para o pesquisador, a soma de voluntariado, menos desperdício de alimentos e mais investimentos pode promover uma mudança de panorama:

Temos de exigir aumento de investimentos em políticas públicas para nos livrar da fome de uma vez por todas. Além do papel cidadão é fundamental o funcionamento de cozinhas solidárias. Durante a pandemia e na crise climática gaúcha, essas cozinhas demonstraram ser a resposta mais rápida e com baixo custo no enfrentamento da insegurança alimentar. JULIANO DE SÁ Pesquisador na área de Políticas Públicas da UFRGS

Três décadas de voluntariado

Leidi Rosa Toniolo, 69, atua em projetos sociais no município de Canoas há quase 30 anos. Pâmela Rubin Matge / Zero Hora

A 20 quilômetros de São Leopoldo, no município de Canoas, na Região Metropolitana, Leidi Rosa Toniolo, 69 anos, é voluntária há quase três décadas no Centro de Economia Solidária de Canoas (Ecosol). Entre as atividades, esta a distribuição de marmitas e a confecção de bolachas, cujo valor de venda é revertido a mulheres e seus filhos. Para a idosa, o voluntariado faz bem a quem doa e quem recebe.

— Não há violência maior do que uma criança com fome ou uma mãe desesperada porque não tem o que dar. Quando ajudo, recebo muito mais de volta. Hoje, não tomo nem um comprimido, estou com saúde, a cabeça está boa e acredito que é por isso também — afirma.

RS premiado

Na última quarta-feira (17), o RS foi reconhecido como vencedor do Prêmio Brasil sem Fome, em Brasília (DF). A divulgação já havia sido feita em novembro. Promovido pelo MDS, o concurso reconhece os avanços na política de segurança alimentar e nutricional.

Titular da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Beto Fantinel analisa que o prêmio é resultado de políticas públicas planejadas, integração entre diferentes esferas de governo e atuação conjunta com a sociedade civil:

— Os avanços refletem um trabalho contínuo e articulado. O Estado alcançou a maior redução da insegurança alimentar de sua série histórica. O reconhecimento evidencia impactos concretos na vida das famílias gaúchas, fortalecendo o direito humano à alimentação adequada.

O RS venceu duas das três modalidades. O destaque foi na categoria que avaliou o bom funcionamento das instâncias do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) em âmbito nacional e naquela que considerou a redução da insegurança alimentar e nutricional na Região Sul.

Outras iniciativas

Outros programas e ações, segundo o governo Estado, também contribuíram no enfrentamento da fome.

Devolve ICMS

Pioneiro no Brasil, o programa criado em 2021, devolve parte do imposto para famílias vulneráveis

- Até novembro de 2025, mais de 1 milhão de famílias foram beneficiadas, com R$ 1 bilhão devolvido. No último trimestre, foram pagos R$ 71,9 milhões a 576 mil famílias, com média de R$ 125 por beneficiário.

- A iniciativa inspirou o cashback nacional previsto na reforma tributária para 2027.

Estratégia Estadual de Fomento dos Populares de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (PPSSAN)

Pela primeira vez, o governo certificou 464 PPSSAN em 37 municípios, formalizando cozinhas coletivas, hortas comunitárias e bancos de alimentos.

Distribuiu de 1,7 mil toneladas de alimentos para 30 municípios.

III Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (III Pesan)

Com investimento de R$ 20 milhões, o instrumento criado em 2024 visa planejar, gerir, executar e monitorar a Política de Segurança Alimentar e Nutricional no RS fornecendo dados atualizados para órgãos públicos e instituições.

Pela primeira vez, foi integrado ao Plano Plurianual (PPA), garantindo previsão orçamentária.

Programa Prato Gaúcho (PPG)

Investimento de R$ 11 milhões para cozinhas comunitárias e custeio de refeições em municípios afetados por chuvas (2024).

Distribuição de cestas básicas

Entre 2023 e 2025, foram 149 mil cestas entregues em 415 municípios. Parte dos alimentos são adquiridos da agricultura familiar.





