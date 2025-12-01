Airbus confirma "problema de qualidade" nos painéis metálicos de seus A320

Modelo é o mais vendido pela companhia. P. Masclet/Master Films / Airbus/Divulgação

A Airbus anunciou nesta segunda-feira (1) que encontrou "problemas de qualidade" nos painéis metálicos de seu avião A320, mas afirmou que o incidente foi "contido".

A fabricante indicou que "está inspecionando todos os aviões potencialmente afetados, sabendo que só uma parte deverá ser objeto de medidas adicionais", declarou um porta-voz da empresa à AFP.

A companhia confirmou as informações da imprensa que prejudicaram suas ações na bolsa de Paris nesta segunda-feira.

"A fonte do problema foi identificada, contida", acrescentou, ressaltando que as peças afetadas são "limitadas".

A empresa afirmou nesta segunda-feira que menos de 100 aviões Airbus da série A320 permanecem parados devido a um software de controle de navegação vulnerável às radiações solares, das quase 6 mil aeronaves potencialmente afetadas.

"A grande maioria" delas já passou pela modificação desde que o problema foi anunciado na sexta-feira, informou a Airbus em comunicado. A nota explica que a empresa trabalha com as companhias aéreas na "modificação de menos de 100 aeronaves restantes para garantir que possam ser colocadas novamente em serviço".

Na manhã de sábado (29), o ministro dos Transportes da França, Philippe Tabarot, informou que uma centena de aviões A320 continuaria paralisada para a mudança do programa de controle de navegação.

Mas a Airbus não havia confirmado a informação até então.

Incidente

O anúncio aconteceu após um ocorrido no final de outubro nos Estados Unidos com um voo da JetBlue, no qual a aeronave, que voava de Cancún (México) para Newark, perto de Nova York, perdeu repentinamente altitude sem a intervenção dos pilotos e teve que fazer um pouso em Tampa, Flórida.

A Airbus pediu na sexta-feira aos clientes que "interrompessem imediatamente os voos", mas conseguiu intervir rapidamente em milhares de aviões no mesmo dia e no sábado, o que dissipou o temor de uma perturbação em larga escala no tráfego aéreo mundial.