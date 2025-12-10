Geral

Entrevista
Notícia

"Ainda temos um caminho longo para ver mulheres gerindo negócios de altíssimo impacto", diz Ana Fontes, referência em empreendedorismo feminino

Fundadora da Rede Mulher Empreendedora, publicitária vê urgência em políticas de acesso a crédito para promover atividades que sejam relevantes na perspectiva delas

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS