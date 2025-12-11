Geral

Horas de espera
Notícia

Aeroporto Salgado Filho registra filas após cancelamento de centenas de voos em São Paulo

Limitações em Congonhas e Guarulhos desorganizaram a malha aérea em todo o país

Gabriela Plentz

Enviar emailVer perfil

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS