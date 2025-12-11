Aeroporto Salgado Filho registra filas após cancelamento de centenas de voos em São Paulo

Passageiros foram concentrados na área do check-in internacional Aírton Lemos / Agência RBS

O aeroporto Salgado Filho registra filas na tarde desta quinta-feira (11) devido às restrições aéreas em São Paulo por conta das fortes rajadas de vento na região Sudeste. Em Porto Alegre, 16 chegadas e 13 partidas foram canceladas nesta quinta-feira (11), segundo a Fraport. Outros 53 voos foram adiados na Capital.

Os impactos começaram na noite de quarta-feira (10), quando as limitações nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos desorganizaram a malha aérea e provocaram atrasos em todo o país. As companhias concentraram os passageiros afetados na área do check-in internacional, e filas se formaram ao longo do dia nos guichês.

A orientação da Fraport é que cada viajante consulte o status do voo diretamente com a companhia aérea ou no painel do aeroporto.

Entre os afetados, há desde turistas até profissionais que dependem das conexões para seguir viagem. Muitos reclamam da demora no atendimento e da ausência de informações por parte das companhias.

Conexão ameaçada

O agente de viagens Flávio Adriano, que tenta retornar ao Recife, teve o voo adiado de 19h05min para 19h40min e teme perder a conexão em Congonhas.

— A gente vai chegar correndo lá pra pegar o outro — comentou.

Segundo Flávio, o próximo trecho está previsto para perto das 21h, o que reduz a margem de tempo para a troca de aeronave.

Passageiros esperam desde a manhã

A empresária Michelle Capelletti, que deveria retornar a Curitiba, relata que o voo foi cancelado e que desde então aguarda uma solução.

— O voo foi cancelado, a gente está aqui desde as 10 da manhã e ainda não nos realocaram, não tem previsão — reclamou.

Michele revelou que recebeu apenas um voucher para comida e que não estava preparada para o problema.

— Trouxemos roupas pra um dia só. O voo era rapidinho e estamos aqui ainda — comentou.

A também empresária Márcia Regina Urzi Correa Costa, de São Paulo, teve o voo inicialmente antecipado e depois cancelado. Ela aguarda orientação da companhia sobre hospedagem.

— Chegamos para fazer check-in e despachar as malas, falaram que foi cancelado o voo, podendo sair às 6 horas da manhã — contou.

— Estou com criança, com pessoa idosa, e eu quero ver como que vai ficar — completou.

No momento da publicação desta reportagem, o painel do aeroporto mostrava vários voos com status de "delayed", "gate closed", mudanças de portão e um cancelamento.

Anac e governo informam direitos dos passageiros

Em uma nota conjunta, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Ministério de Porto e Aeroportos (MPor) afirmam que estão acompanhando a situação. "Quando ocorre atraso, cancelamento ou interrupção de voo, o passageiro tem direito à assistência material gratuita, conforme o tempo de espera no aeroporto, contado a partir do momento da ocorrência":

A partir de uma hora: direito a comunicação (internet, telefone etc.)

A partir de duas horas: direito a alimentação (voucher, refeição, lanche etc.);

A partir de quatro horas: direito a serviço de hospedagem (somente em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta ao local da hospedagem.

O que dizem as companhias

Em seus sites, a Latam e a Gol publicaram notas com orientações ao passageiros.

Leia a nota da Latam

"LATAM orienta cliente impactado por meteorologia em São Paulo nesta quinta-feira (11)

São Paulo, quinta-feira 11 de dezembro de 2025 11:30 horas

A LATAM Airlines Brasil alerta que há reflexos nesta quinta-feira (11 de dezembro) dos impactos meteorológicos registrados na sua operação no país, fato totalmente alheio ao controle da companhia. A LATAM precisou cancelar ou reprogramar voos desde quarta-feira (10 de dezembro) por condições climáticas adversas no estado de São Paulo, especialmente nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos.

Por isso, a LATAM orienta que o cliente consulte o status do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto, e altere a sua viagem se necessário. Esse procedimento pode ser feito diretamente na seção Minhas Viagens do aplicativo LATAM ou diretamente no site latam.com. Caso o voo tenha sido afetado, o cliente poderá fazer alterações em seu voo por até um ano sem custo ou solicitar reembolso da passagem. O procedimento pelo aplicativo ou site é rápido, simples, e com as mesmas funções oferecidas no call center.

Hospedagem em São Paulo

Clientes que não residem em São Paulo e necessitem de acomodação por conta de voos afetados podem permanecer na fila para atendimento ou reservar seu hotel e transporte por meios próprios. Nesse segundo caso, o cliente deve guardar o seu comprovante de pagamento para que a companhia possa proceder com o reembolso. Basta escrever para a LATAM pelo WhatsApp (+56 9 68250850) e não é necessário fazer isso de imediato.

Voos que não foram cancelados entre 10 e 12 de dezembro

O cliente de voo com origem, destino ou conexão em São Paulo que não foi cancelado entre 10 e 12 de dezembro também pode alterar a data de sua viagem sem custo para viajar dentro dos próximos 15 dias. Essa alteração deve ser realizada antes da partida do voo original e é uma medida que ajuda a descongestionar os aeroportos e liberar assentos para quem realmente necessita viajar nestas datas.

A LATAM lamenta os transtornos causados por essa situação totalmente alheia ao seu controle e reforça o seu compromisso com a segurança em todas as suas operações e decisões."

Leia a nota da Gol

"A GOL informa que, devido às condições meteorológicas adversas no estado de São Paulo nesta quarta-feira (10/12), fato totalmente alheio ao controle da Companhia, alguns voos foram cancelados e atrasados. E como o cenário segue desafiador novos voos podem ser cancelados.

Orientamos que consulte o status do seu voo antes de ir ao aeroporto e se possível altere a sua viagem. Para maior comodidade, caso você tenha disponibilidade para alterar o seu voo, a GOL está autorizando que a mudança seja realizada sem custos adicionais. A alteração pode ser feita dentro da validade do bilhete, mantendo a mesma origem e destino, e não é necessário comparecer ao aeroporto para realizá-la.

REMARCAÇÃO

Clientes impactados pelos atrasos e cancelamentos, que tenham disponibilidade para alterar seu voo podem fazê-lo sem custos adicionais.

A remarcação é autorizada dentro da validade do bilhete, ou seja, até um ano da data da compra do bilhete, mantendo a mesma origem e destino, e não é necessário comparecer ao aeroporto.

Entre em contato com nossa Central de Relacionamento com o Cliente através do nosso chat através do nosso site (ícone no canto inferior direito), ou pelo telefone 0300 115 2121.

HOSPEDAGEM EM SÃO PAULO

Clientes que não residem em São Paulo e necessitem de acomodação por conta de voos afetados, em atendimento à resolução 400 da ANAC, podem fazer a reserva do seu hotel e nós reembolsaremos a sua hospedagem¹ em São Paulo até seu próximo voo.

Para isso, precisamos te informar do passo a passo de solicitação de forma rápida e fácil:

1) Para solicitar o reembolso, acesse o link: https://www.voegol.com.br/nh/informacoes/cancelamento-e-reembolso

2) Clique no ícone da GAL, a chatbot da GOL

3) Digite a palavra "Reembolso" e envie.

4) Clique novamente em: "Tive custos no aeroporto por atraso ou cancelamento de voo"

5) Siga o fluxo de informações e não se esqueça de anexar os comprovantes².

Um protocolo para acompanhamento será enviado no e-mail cadastrado³.

Lamentamos o ocorrido e reforçamos que todas as decisões tomadas - cancelamentos e alternados – seguem rigorosamente nosso Valor número 1: a Segurança, que é inegociável.

¹ O reembolso da hospedagem está acordado em até R$ 500 a diária.

² Será necessária a apresentação de nota fiscal em nome de um dos clientes na reserva requerida.

³ Demais despesas como alimentação e transporte (aeroporto/hotel/aeroporto) podem ser reembolsadas no mesmo fluxo.