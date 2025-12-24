Aeroporto de Congonhas recebe aval para voltar a operar voos internacionais

Aeroporto de Congonhas deve operar viagens internacionais a partir de 2028. Aena / Divulgação

A Aena, concessionária que administra o Aeroporto de Congonhas, de São Paulo, recebeu manifestação favorável da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) para a internacionalização do terminal aéreo. A expectativa da empresa é de que as operações internacionais voltem a ocorrer a partir de 2028, mas o projeto ainda precisa passar por mais algumas etapas de avaliação.

A proposta da Aena prevê a operação de voos internacionais regulares de passageiros, com foco em rotas de curta e média distância na América do Sul.

Em ofício do dia 17 deste mês, a Secretaria Nacional de Aviação Civil, vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, cita a Política Nacional de Aviação Civil (Pnac) como base para a manifestação favorável.

Leia Mais Aeroporto Salgado Filho inaugura sala multissensorial para passageiros com autismo e déficit de atenção

O documento afirma que estimular o trânsito internacional de pessoas e carga é uma ação geral para o desenvolvimento da aviação civil brasileira. "Nesse contexto, após análise das áreas técnicas desta SAC, apresento manifestação favorável ao pleito de internacionalização do Aeroporto de Congonhas (SBSP)", diz Clarissa Costa de Barros, secretária nacional de Aviação Civil substituta, que assina o ofício.

Procurado na terça-feira (23), o Ministério de Portos e Aeroportos não comentou.

Segundo a Aena, com o parecer favorável, o processo de internacionalização do Aeroporto de Congonhas avança para as próximas etapas de avaliação com os demais órgãos competentes. "A internacionalização de Congonhas é um passo importante dentro do projeto de modernização do aeroporto da capital paulista. Estamos em conversas com diversos órgãos para viabilizar essa conquista."

Leia Mais Como viajar barato? Criadores de conteúdo listam as melhores dicas para economizar

"Diante da conveniência de termos um aeroporto internacional central, eficiente, rápido e altamente pontual, com um novo terminal moderno, confortável e com serviços de primeira linha dentro da principal metrópole do Hemisfério Sul, abre-se uma enorme oportunidade de dar um novo salto em conectividade, desenvolvimento econômico e integração regional", afirmou o diretor executivo de Congonhas, Kleber Meira.

Entenda

Os voos internacionais comerciais foram proibidos em 1985, quando foi inaugurado o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Eles voltaram a ser permitidos em 1992 e em seguida foram novamente vedados.

Em agosto, quando foi inaugurada a ampliação da sala de embarque remoto do aeroporto, localizada no piso térreo, a Aena já havia informado que buscava autorização para voos executivos (viagens particulares) já em 2026. Os voos internacionais executivos em Congonhas estão proibidos desde 2008.

Leia Mais Mau tempo em São Paulo reflete em atrasos e cancelamentos de voos em aeroportos do RS