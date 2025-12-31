Adolescente morre após ser atropelado enquanto atravessava rodovia em Santiago

Um adolescente de 17 anos morreu após ser atropelado na RS-377, no interior de Santiago, na região central do Estado. O acidente aconteceu na noite da terça-feira (30).

A vítima foi identificada como João Pedro de Lima Machado. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que ele estava acompanhado do pai e tentava atravessar a via quando foi atingido por um carro.

Segundo o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o motorista do veículo fez o teste do bafômetro, que indicou negativo para a ingestão de álcool.

O adolescente chegou a ser encaminhado ao Hospital de Caridade de Santiago, mas não resistiu aos ferimentos.