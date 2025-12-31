Geral

Região Central 
Notícia

Adolescente morre após ser atropelado enquanto atravessava rodovia em Santiago

Vítima de 17 anos foi atingida por um carro na RS-377; motorista do veículo fez o teste do bafômetro, que indicou negativo para ingestão de álcool

Tayline Manganeli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS