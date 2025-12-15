Adolescente morre afogado em rio de Santa Maria do Herval

Um jovem, de 17 anos, morreu afogado no final da tarde deste domingo (14) ao se banhar no balneário Rio Loch, em Santa Maria do Herval, no Vale do Sinos. Ele estava com um grupo de amigos quando pulou na água do Rio Cadeia por volta das 17h30min.

O balneário fica na região do Morro dos Bugres, junto da Estrada do Walachai. Como ele não retornou a superfície, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Por volta das 23h30min, o corpo do adolescente foi encontrado preso pelo pé em uma pedra a seis metros de profundidade, no mesmo local que ele pulou. O nome da vítima não foi divulgado pela Polícia Civil.