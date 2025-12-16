Adolescente de 17 anos morre afogado no Rio Taquari, em Estrela

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) localizou, por volta das 14h desta terça-feira (16), o corpo do adolescente Nicolas Nunes, de 17 anos. Ele havia desaparecido na tarde de segunda-feira (15), após entrar no Rio Taquari, em Estrela, no Vale do Taquari. Segundo os bombeiros, o corpo foi localizado no fundo do rio.
O jovem estava acompanhado de três amigos quando eles ingressaram na água na localidade de Parque da Lagoa, após um temporal que atingiu o Estado durante a tarde de segunda.
As buscas se iniciaram ainda no final da tarde de segunda-feira. Conforme o CBMRS, os pais de um dos adolescentes acionaram uma guarnição após notarem que o jovem havia desaparecido.
Uma equipe de mergulhadores auxiliou nos trabalhos e drones também foram utilizados. De acordo com a corporação, o Parque da Lagoa é considerado um ponto com correnteza intensa.
O caso é o quinto afogamento registrado no Rio Grande do Sul nos últimos três dias:
- No último domingo (14), uma menina de 11 anos morreu afogada na piscina do sítio da família em Barão, no Vale do Caí
- Em Santa Maria do Herval, no Vale do Sinos, um jovem de 17 anos morreu afogado ao se banhar no balneário Rio Loch
- Ainda no domingo, um outro adolescente, de 16 anos, morreu após se afogar em um açude na Estrada Tapera, em Gramado
- Já na segunda-feira (15), um adolescente de 15 anos foi encontrado morto após se afogar em um arroio de Pelotas
Encontrado com vida
Também na segunda-feira (15), um homem que estava desaparecido foi encontrado com vida flutuando com ajuda de colete salva-vidas em lagoa de Maquiné.