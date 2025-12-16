Adolescente de 17 anos morre afogado no Rio Taquari, em Estrela

Nicolas Nunes, de 17 anos, havia desaparecido após entrar no Rio Taquari, em Estrela. CBM/RS / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) localizou, por volta das 14h desta terça-feira (16), o corpo do adolescente Nicolas Nunes, de 17 anos. Ele havia desaparecido na tarde de segunda-feira (15), após entrar no Rio Taquari, em Estrela, no Vale do Taquari. Segundo os bombeiros, o corpo foi localizado no fundo do rio.

O jovem estava acompanhado de três amigos quando eles ingressaram na água na localidade de Parque da Lagoa, após um temporal que atingiu o Estado durante a tarde de segunda.

As buscas se iniciaram ainda no final da tarde de segunda-feira. Conforme o CBMRS, os pais de um dos adolescentes acionaram uma guarnição após notarem que o jovem havia desaparecido.

Uma equipe de mergulhadores auxiliou nos trabalhos e drones também foram utilizados. De acordo com a corporação, o Parque da Lagoa é considerado um ponto com correnteza intensa.

O caso é o quinto afogamento registrado no Rio Grande do Sul nos últimos três dias:

No último domingo (14), uma menina de 11 anos morreu afogada na piscina do sítio da família em Barão, no Vale do Caí

afogada na piscina do sítio da família em Barão, no Vale do Caí Em Santa Maria do Herval, no Vale do Sinos, um jovem de 17 anos morreu afogado ao se banhar no balneário Rio Loch

afogado ao se banhar no balneário Rio Loch Ainda no domingo, um outro adolescente, de 16 anos, morreu após se afogar em um açude na Estrada Tapera, em Gramado

após se afogar em um açude na Estrada Tapera, em Já na segunda-feira (15), um adolescente de 15 anos foi encontrado morto após se afogar em um arroio de Pelotas

