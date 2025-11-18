"Verdadeiro herói", diz familiar sobre adolescente que morreu ao tentar salvar sobrinho de afogamento em Portão

Gabriel e o sobrinho, Pedro Henrique, eram "brincalhões e alegres". Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Na tarde quente de domingo (16), Gabriel Duarte Vargas, 16 anos, e Pedro Henrique Vargas Fortes, 15, submergiram em um açude no bairro São Pedro, em Portão, no Vale do Sinos. Durante o banho, porém, Pedro Henrique acabou se afogando, o que levou o tio, Gabriel, a tentar salvá-lo. A tentativa, no entanto, não teve sucesso e os dois adolescentes morreram.

Os corpos foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros Militar no mesmo dia, após duas horas de buscas.

— Ele foi um verdadeiro herói. Tentou salvar meu filho, mas não conseguiu e acabou ficando com ele — lamenta Vanessa Vargas, mãe de Pedro Henrique e irmã de Gabriel.

Leia Mais Ex-policial que superou o câncer de próstata vira incentivador do diagnóstico precoce em Caxias do Sul

Sonho de ser pastor

A vontade de fazer o bem e ajudar os outros representada na última ação do adolescente se refletiu também em outros aspectos de sua vida. Evangélico, Gabriel tinha o sonho de ser pastor e, com isso, inspirar diferentes pessoas no caminho da bondade.

— O meu irmão, Gabriel, era um guri lindo, de igreja, disposto a ajudar todo mundo, sempre com sorriso no rosto. Ele levava o nome de Jesus aonde ia, fazia live (nas redes sociais) mostrando a palavra de Deus para as pessoas — complementa Vanessa.

"Brincalhões e alegres"

Conforme a familiar das vítimas, ambos os meninos eram muito parecidos: costumavam ser carinhosos com as mães, eram educados e brincalhões. A dupla tinha ambições para o futuro e se destacava nos estudos.

— Meu filho, Pedro Henrique, era um orgulho. Gostava de jogar futebol e conquistou medalhas de handebol. Ele sorria muito, era respeitador e ajudava todo mundo que precisava — relembra Vanessa.

Leia Mais Morre jovem transplantada que se casou em hospital de Porto Alegre

O menino era natural de Osório, no litoral norte do Estado, e já havia residido em Cidreira. Atualmente, morava em Portão. De fácil trato, ele acumulou amizade pelas cidades que viveu.

— Podia até ser prefeito da cidade, de tanto amigo que tinha. Onde passava, ele deixava a marca. Lá em casa enchia de criança para ver e brincar com ele — acrescenta a mãe.

Assim como o sobrinho, Gabriel viveu em Cidreira, deixando amizades. Nascido na cidade do Litoral Norte, o adolescente vivia em Novo Hamburgo, com familiares. Ele deixa, entre outros parentes, nove irmãos.

Pedro Henrique deixa a mãe, Vanessa Vargas, além de três irmãos e o pai.

Relembre o caso

Os dois adolescentes morreram afogados em um açude na tarde de domingo. Os corpos foram localizados pelo Corpo de Bombeiros nas imediações da Rua Nilo Pereira Martins, no bairro São Pedro, após cerca de duas horas de buscas.

Segundo os bombeiros, que foram acionados por volta das 16h50min, testemunhas relataram que os dois haviam submergido no açude, sem retornar à superfície.

A apuração inicial indica que o menino mais novo teria se afogado, fazendo com que o outro entrasse na água na tentativa de salvá-lo. Ambos acabaram se afogando.