Vento chegou a 95 km/h  durante ciclone extratropical no RS; 10 municípios reportam danos

Árvore caída em Erechim, no norte do Estado. Nelsir Luterek / Roda de Cuia

O ciclone extratropical que influencia o tempo do Estado desde a sexta-feira (7) fez o vento chegar a 95 km/h em Planalto, no norte gaúcho. Em Porto Alegre, onde a ventania foi mais forte no final da madrugada, o vento chegou a 77,4 km/h.

Esse foi o maior registro das últimas 24 horas, segundo o novo boletim da Defesa Civil estadual divulgado na manhã deste sábado (8).

Canguçu, no sul do Estado, teve rajada de 86,4 km/h, e Passo Fundo, no Norte, registrou vento de 79,6 km/h. Em Porto Alegre foi contabilizado 77,4 km/h.

Maiores rajadas de vento nas últimas 24 horas, em km/h (dados das 9h de sábado):

Planalto: 95 km/h Canguçu: 86,4 km/h Passo Fundo: 79,6 km/h Tramandaí: 79,2 km/h Porto Alegre: 77,4 km/h Encruzilhada do Sul: 73,1 km/h Eldorado do Sul: 72,4 km/h Sertão Santana: 69,1 km/h Mostardas: 67,6 km/h Dom Feliciano: 66 km/h





Ilópolis, no Vale do Taquari, registrou a maior quantidade de chuva desde a sexta-feira: 177,8 milímetros. Em Anta Gorda, no Vale do Taquari, choveu 156,6 mm, e em Dois Lajeados, no Norte, 144 mm, conforme a Defesa Civil.

Maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas, em milímetros (dados das 9h de sábado):

Ilópolis: 177,8 mm Anta Gorda: 156,6 mm Dois Lajeados: 144 mm Arvorezinha: 141,4 mm Morrinhos do Sul: 138,8 mm Nova Roma do Sul: 130,9 mm Putinga: 127,8 mm Itapuca: 125,6 mm Tupanciretã: 120,4 mm Muitos Capões: 120,3 mm

Danos nos municípios

O levantamento da Defesa Civil também indica que subiu para 10 o número de município com danos devido ao ciclone.

Até o início da noite de sexta-feira (7) eram sete. Entraram para a lista Erechim, Putinga e Guarani das Missões. A maioria dos registros foi de destelhamentos e queda de árvores.

A morte de um homem em Rolante, no Vale do Paranhana, não foi contabilizada; ele foi atingido por uma árvore. Segundo o órgão, ainda não há elementos suficientes para atribuir a causa do óbito aos efeitos do evento meteorológico.

Não há, no levantamento, registro de mortes, feridos, desalojados ou desabrigos devido ao ciclone. Além disso, conforme Zero Hora apurou, Porto Alegre tem bloqueios em vias e postes de luz derrubados.

Veja os danos reportados pelos municípios gaúchos:

Norte:

Erechim : queda de árvores e danos em telhados.

: queda de árvores e danos em telhados. Frederico Westphalen: destelhamento de um pavilhão industrial e um depósito de madeireira.

Vale do Taquari:

Anta Gorda : passagem que dá acesso a uma localidade ficou submersa devido à chuva durante a tarde de sexta.

: passagem que dá acesso a uma localidade ficou submersa devido à chuva durante a tarde de sexta. Bom Retiro do Sul : queda de árvore na RST-128 interditou parcialmente a via no fim da tarde de sexta-feira.

: queda de árvore na RST-128 interditou parcialmente a via no fim da tarde de sexta-feira. Putinga : queda de árvores.

: queda de árvores. Relvado: rompimento da rede elétrica na tarde de sexta-feira.

Litoral Norte

Cidreira: destelhamento parcial de ginásio.

Missões

Guarani das Missões: queda de árvores.

Noroeste:

Porto Mauá : destelhamento parcial de um galpão na área rural.

: destelhamento parcial de um galpão na área rural. Três Passos: destelhamento de uma residência.



