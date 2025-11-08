Tribunal de Justiça do RS homenageia presidente do conselho superior da Abert

Roberto Cervo Melão, ao centro, recebeu o prêmio na sexta-feira. Eduardo Nichele / DICOM-TJRS / Divulgação

Natural de Faxinal do Soturno, o jornalista e radialista Roberto Cervo Melão, presidente do conselho superior da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e ex-presidente da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), foi o homenageado especial da 5ª edição do Prêmio Themis de Jornalismo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), realizada na sexta-feira (7).

Melão é administrador da Rede Jauru de Comunicação, que inclui as rádios São Roque FM e 90.9 FM, além do Jornal Cidades do Vale, de Faxinal do Soturno. Também é presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Rio Grande do Sul (SindiRádio).

Ao falar do homenageado, o assessor da presidência do TJ, Renato Sagrera, lembrou das parcerias realizadas com a Agert, como o apoio às campanhas do TJ "Justiça Gaúcha Informa" e "Respeita as Gurias", além do Prêmio Themis.

Leia Mais TJRS premia vencedores da 5ª edição do Prêmio Themis de Jornalismo

— O Melão é uma unanimidade na radiodifusão gaúcha, que agora ultrapassou as fronteiras e está no comando nacional da entidade que congrega emissoras de rádio e televisão, a Abert. É um visionário, que sabe a importância da mídia na prestação de serviços e engajado conosco em defesa de um Judiciário cada vez mais forte, buscando melhorias para a sociedade — afirmou.

Melão agradeceu a honraria recebida e destacou a importância do Judiciário para comunicação:

— Quando um Tribunal abre suas portas à imprensa, dialoga e oferece informações com transparência, fortalece-se não apenas a instituição, mas o próprio Estado Democrático de Direito. O Tribunal de Justiça do RS, através de seu Conselho de Comunicação Social e da Dicom, é um exemplo nacional de como o Poder Judiciário deve agir no contato com a imprensa”, afirmou

Prêmio Themis

Ao todo, foram inscritos 84 trabalhos, produzidos por 55 profissionais de 21 veículos de comunicação. Eduardo Nichele / DICOM-TJRS

A cerimônia de entrega do Prêmio Themis de Jornalismo 2025 reconheceu reportagens que destacam boas práticas do Judiciário gaúcho e ações voltadas à melhoria dos serviços prestados à sociedade.

Nesta edição, além das categorias tradicionais — Cotidiano da Justiça, Inovação na Gestão Pública Judiciária, Imagem e Universitária — foi premiada a categoria especial "Contribuição do Judiciário para o Desenvolvimento Socioambiental". O prêmio especial, em referência à atuação do órgão diante dos impactos das enchentes de 2024, foi oferecido ao jornalista Gabriel Jacobsen, do Grupo RBS.

Conteúdos do Grupo RBS produzidos pelos jornalistas Kathlyn Moreira, Vitor Rosa, Lucas Abati e Duda Fortes também foram reconhecidos no prêmio.

Veja os vencedores do Prêmio Themis 2025:

Categoria Cotidiano Jurisdicional

1º lugar – Simone Feltes – TVE

2º lugar – Kathlyn Moreira – Rádio Gaúcha/GZH/Grupo RBS

3º lugar – Vitor Rosa – RBS TV

Categoria Inovação da gestão Pública Judiciária

1º lugar – Gabriel Jacobsen – Rádio Gaúcha/GZH/RBSTV/ZH

2° lugar – Noriana Behrend – Rádio Caxias

3º lugar – Lucas Abati – Rádio Gaúcha/GZH

Categoria Especial - Contribuição do Judiciário para o Desenvolvimento Socioambiental

1º lugar – Gabriel Jacobsen - Rádio Gaúcha/GZH/ZH

2º lugar – Fabiana Reinholz – Brasil de Fato RS

3º lugar – Rafael Neves Alves – Consultor Jurídico (CONJUR)

Categoria Imagem

1º lugar - Roberto Martinez Duarte – Brasil de Fato RS

2º lugar – Roberto Martinez Duarte – Brasil de Fato RS

3º lugar – Duda Fortes – Zero Hora

Categoria Universitária