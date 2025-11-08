Tribunal de Justiça do RS homenageia presidente do conselho superior da Abert

Natural de Faxinal do Soturno, o jornalista e radialista Roberto Cervo Melão, presidente do conselho superior da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e ex-presidente da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), foi o homenageado especial da 5ª edição do Prêmio Themis de Jornalismo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), realizada na sexta-feira (7).
Melão é administrador da Rede Jauru de Comunicação, que inclui as rádios São Roque FM e 90.9 FM, além do Jornal Cidades do Vale, de Faxinal do Soturno. Também é presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Rio Grande do Sul (SindiRádio).
Ao falar do homenageado, o assessor da presidência do TJ, Renato Sagrera, lembrou das parcerias realizadas com a Agert, como o apoio às campanhas do TJ "Justiça Gaúcha Informa" e "Respeita as Gurias", além do Prêmio Themis.
— O Melão é uma unanimidade na radiodifusão gaúcha, que agora ultrapassou as fronteiras e está no comando nacional da entidade que congrega emissoras de rádio e televisão, a Abert. É um visionário, que sabe a importância da mídia na prestação de serviços e engajado conosco em defesa de um Judiciário cada vez mais forte, buscando melhorias para a sociedade — afirmou.
Melão agradeceu a honraria recebida e destacou a importância do Judiciário para comunicação:
— Quando um Tribunal abre suas portas à imprensa, dialoga e oferece informações com transparência, fortalece-se não apenas a instituição, mas o próprio Estado Democrático de Direito. O Tribunal de Justiça do RS, através de seu Conselho de Comunicação Social e da Dicom, é um exemplo nacional de como o Poder Judiciário deve agir no contato com a imprensa”, afirmou
Prêmio Themis
A cerimônia de entrega do Prêmio Themis de Jornalismo 2025 reconheceu reportagens que destacam boas práticas do Judiciário gaúcho e ações voltadas à melhoria dos serviços prestados à sociedade.
Nesta edição, além das categorias tradicionais — Cotidiano da Justiça, Inovação na Gestão Pública Judiciária, Imagem e Universitária — foi premiada a categoria especial "Contribuição do Judiciário para o Desenvolvimento Socioambiental". O prêmio especial, em referência à atuação do órgão diante dos impactos das enchentes de 2024, foi oferecido ao jornalista Gabriel Jacobsen, do Grupo RBS.
Conteúdos do Grupo RBS produzidos pelos jornalistas Kathlyn Moreira, Vitor Rosa, Lucas Abati e Duda Fortes também foram reconhecidos no prêmio.
Veja os vencedores do Prêmio Themis 2025:
Categoria Cotidiano Jurisdicional
- 1º lugar – Simone Feltes – TVE
- 2º lugar – Kathlyn Moreira – Rádio Gaúcha/GZH/Grupo RBS
- 3º lugar – Vitor Rosa – RBS TV
Categoria Inovação da gestão Pública Judiciária
- 1º lugar – Gabriel Jacobsen – Rádio Gaúcha/GZH/RBSTV/ZH
- 2° lugar – Noriana Behrend – Rádio Caxias
- 3º lugar – Lucas Abati – Rádio Gaúcha/GZH
Categoria Especial - Contribuição do Judiciário para o Desenvolvimento Socioambiental
- 1º lugar – Gabriel Jacobsen - Rádio Gaúcha/GZH/ZH
- 2º lugar – Fabiana Reinholz – Brasil de Fato RS
- 3º lugar – Rafael Neves Alves – Consultor Jurídico (CONJUR)
Categoria Imagem
- 1º lugar - Roberto Martinez Duarte – Brasil de Fato RS
- 2º lugar – Roberto Martinez Duarte – Brasil de Fato RS
- 3º lugar – Duda Fortes – Zero Hora
Categoria Universitária
- 1º lugar – Bárbara de Oliveira Neves – Unisinos
- 2º lugar – Lorenzo Vieira de Castro – UFRGS (Código Lide)
- 3º lugar – Gustavo Santana Pinheiro – UFRGS (Humanista)