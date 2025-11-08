Três tornados em 15 minutos: fenômeno climático causa estragos estruturais e deixa famílias desabrigadas em SC

Escola no interior do município de Dionísio Cerqueira ficou completamente destelhada Divulgação / Defesa Civil de Santa Catarina

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou, neste sábado (8), que três tornados atingiram o oeste do Estado. O fenômeno foi registrado entre as 15h50min e as 16h05min de sexta-feira (7). Em apenas 15 minutos, municípios de São Miguel do Oeste, Itapiranga, Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes foram atingidos pelo fenômeno.

— O monitoramento e alerta da Defesa Civil registrou três eventos que se caracterizam como tornado, devido à destruição causada. Esses sistemas foram registrados em sequência e estão sendo avaliados individualmente — informou coronel Cesar Nunes, adjunto de Gabinete da Defesa Civil de SC.

O fenômeno deixou pelo menos 130 pessoas desabrigadas, que já estão recebendo ajuda nos seus municípios, com apoio do Estado.

Tornado tem circulação concentrada e de alta intensidade

Nunes explica que as condições são propícias para a formação de tornados quando o ar se torna muito instável, com ventos em diferentes altitudes e soprando em direções diferentes ou em velocidades alternadas, uma condição chamada cisalhamento do vento. O primeiro resultado é uma grande tempestade.

Dentro da enorme nuvem de tempestade, o ar quente e úmido sobe, enquanto o ar frio desce, acompanhado de chuva ou granizo. Todas essas condições podem resultar em correntes de ar giratórias dentro da nuvem. Embora essa coluna de ar comece na horizontal, ela pode facilmente ficar na vertical e descer para fora da nuvem e tocar o solo, evoluindo. Quando toca o solo, torna-se um tornado.

Os ventos dentro da coluna giratória de alguns tornados são muito rápidos. Por vezes, a coluna de ar giratória se eleva do solo e toca o chão novamente.

Meteorologistas da Defesa Civil destacam que o tornado se diferencia de outras tempestades por sua circulação concentrada e de alta intensidade, com o núcleo de rotação em contato direto com o solo. Mesmo que dure poucos minutos, o fenômeno pode provocar rajadas superiores a 100 km/h, gerando destruição em áreas restritas, mas severas.

Conforme a Secretaria de Estado da Proteção de SC, os tornados foram provocados pela passagem de uma frente fria associada ao processo de formação de um ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico Sul, que criou um ambiente altamente instável, com nuvens de grande desenvolvimento vertical, descargas elétricas, granizo e ventos intensos. Essa combinação de fatores favoreceu o surgimento de correntes ascendentes e descendentes capazes de gerar os tornados confirmados.

Ainda segundo a pasta, danos intensos e concentrados são padrão característico desse tipo de fenômeno.

Destelhamentos e falta de energia elétrica

Em Dionísio Cerqueira, também no oeste de Santa Catarina, foram registrados destelhamentos, quedas de árvores e interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica.

Em Xanxerê, houve destruição parcial de estruturas, danos a veículos e o tombamento de um ônibus. Já em Faxinal dos Guedes, os levantamentos apontaram árvores arrancadas e telhados danificados, evidenciando a forte circulação de ventos.

Orientações

A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil segue em estado de observação, com monitoramento contínuo das condições meteorológicas em todo o território catarinense. As equipes regionais permanecem mobilizadas para atendimento às ocorrências, apoio técnico aos municípios e atualização dos boletins de risco.

O sistema meteorológico que causou os temporais e as chuvas intensas já se deslocou para o oceano, e as condições de chuva diminuem nos próximos dias.

A Proteção e Defesa Civil reforça a importância de seguir as orientações oficiais e não buscar abrigo sob árvores, postes ou estruturas metálicas durante tempestades. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).