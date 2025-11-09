Geral

Ciclone extratropical

Tornado no Paraná é o mais devastador da história recente do Estado, diz meteorologista

Fortes ventos deixaram um rastro de destruição na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, município de cerca de 14 mil habitantes

Estadão Conteúdo

Gabriella Lodi

