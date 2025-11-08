Tornado deixa seis mortos e atinge metade de cidade do sudoeste do Paraná

Defesa Civil suspeita que vítimas ainda estejam sob os escombros. Sandro Alex de Oliveira / Instagram/ Reprodução

Um tornado causou destruição em Rio Bonito do Iguaçu, no sudoeste do Paraná. Até às 23h30min, o governo do Estado já havia confirmado seis mortes. Moradores revelam que o fenômeno chegou com temporal, vento forte e granizo. De acordo com o g1, informações da Defesa Civil indicam que mais de uma centena pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais em Laranjeira do Sul, cidade vizinha.

Um hospital de campanha foi montado para atender a demanda. A Defesa Civil suspeita que mais vítimas ainda estejam sob escombros.

— Chove muito forte e cerca de 80% da cidade está no chão. A força da tempestade derrubou postes de luz, destelhou imóveis, destruiu construções e pegou muita gente voltando pra casa. Tem bastante gente sob escombros. Há pelos menos três mortes, sendo dois idosos. Há muitos feridos também, e os hospitais estão superlotados — revelou o prefeito da cidade, Sezar Augusto Bovino, em entrevista para O Globo.

O prefeito também afirmou que o Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, entrou em contato com ele se colocando à disposição para ajudar na cidade.

No Instagram, o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, publicou vídeos que mostram estragos causados pelo tornado.

Conforme a Defesa Civil, mais da metade do município foi afetada. Foram registrados destelhamentos e problemas estruturais em algumas construções.

No X, o governador paranaense, Ratinho Jr. afirmou que a Defesa Civil e as forças de segurança do Estado estão em alerta.