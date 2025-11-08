TJRS premia vencedores da 5ª edição do Prêmio Themis de Jornalismo

Ao todo, foram inscritos 84 trabalhos, produzidos por 55 profissionais de 21 veículos de comunicação. Eduardo Nichele / DICOM-TJRS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul realizou, nesta sexta-feira (7), a cerimônia de entrega do Prêmio Themis de Jornalismo 2025, no Auditório do Espaço Multiuso. A iniciativa reconhece reportagens que destacam boas práticas do Judiciário gaúcho e ações voltadas à melhoria dos serviços prestados à sociedade.

Nesta edição, além das categorias tradicionais — Cotidiano da Justiça, Inovação na Gestão Pública Judiciária, Imagem e Universitária — foi premiada a categoria especial "Contribuição do Judiciário para o Desenvolvimento Socioambiental". O prêmio especial, em referência à atuação do órgão diante dos impactos das enchentes de 2024, foi oferecido ao jornalista Gabriel Jacobsen, do Grupo RBS.

Conteúdos do Grupo RBS produzidos pelos jornalistas Kathlyn Moreira, Vitor Rosa, Lucas Abati e Duda Fortes também foram reconhecidos no prêmio.

Ao todo, foram inscritos 84 trabalhos jornalísticos, produzidos por 55 profissionais de 21 veículos do Rio Grande do Sul e São Paulo, além de 31 estudantes de três universidades gaúchas — números recordes na história da premiação.

Os trabalhos foram avaliados por comitês formados por magistrados, jornalistas da Direção de Comunicação Social (Dicom) e representantes das entidades parceiras. Durante a solenidade, o presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, destacou a importância da imprensa na divulgação de informações confiáveis:

— A imparcialidade é essencial para manter a sociedade bem informada. A imprensa merece todo o respeito e apoio do Judiciário.

A diretora de Comunicação Social do TJRS, Adriana Arend, ressaltou que o prêmio nasceu durante a pandemia e se consolidou como espaço de valorização do jornalismo.

Vencedores do Prêmio Themis 2025:

Categoria Cotidiano Jurisdicional

1º lugar – Simone Feltes – TVE

2º lugar – Kathlyn Moreira – Rádio Gaúcha/GZH/Grupo RBS

3º lugar – Vitor Rosa – RBS TV

Categoria Inovação da gestão Pública Judiciária

1º lugar – Gabriel Jacobsen – Rádio Gaúcha/GZH/RBSTV/ZH

2° lugar – Noriana Behrend – Rádio Caxias

3º lugar – Lucas Abati – Rádio Gaúcha/GZH

Categoria Especial - Contribuição do Judiciário para o Desenvolvimento Socioambiental



1º lugar – Gabriel Jacobsen - Rádio Gaúcha/GZH/ZH

2º lugar – Fabiana Reinholz – Brasil de Fato RS

3º lugar – Rafael Neves Alves – Consultor Jurídico (CONJUR)

Categoria Imagem

1º lugar - Roberto Martinez Duarte – Brasil de Fato RS

2º lugar – Roberto Martinez Duarte – Brasil de Fato RS

3º lugar – Duda Fortes – Zero Hora

Categoria Universitária