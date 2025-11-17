Temporal causou danos em mais de 30 cidades do Rio Grande do Sul

De domingo (16) até a manhã desta segunda-feira (17), 31 municípios do Rio Grande do Sul registraram estragos por conta do temporal que atingiu o Estado, segundo a Defesa Civil Estadual.

As ocorrências incluem destelhamentos, quedas de árvores e postes, rompimento de redes elétricas e falta de energia. Os registros se concentraram no norte e noroeste do Estado e na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Na Capital, a Defesa Civil informou, além de danos em telhados de 15 casas, o desmoronamento de uma residência na Rua Santa Vitória, no bairro Tristeza, após a queda de uma árvore na casa. Ainda na zona sul da cidade, ficou alagada a Rua Ulisses Guimarães, na Ponta Grossa. As rajadas de vento chegaram a 97,8 km/h na Zona Sul durante o temporal, no domingo.

Em Esperança do Sul, no noroeste do Estado, foram 50 casas destelhadas pelo temporal ontem. Em Alecrim, também no Noroeste, a entrada da cidade chegou a ficar bloqueada por risco de choque elétrico, mas foi liberada na manhã desta segunda.

No Norte, uma das cidades mais afetadas foi Frederico Westphalen, que teve 15 destelhamentos, queda de árvores, fios energizados soltos e a queda de enfeites natalinos no centro da cidade.

Pontos seguem sem energia em várias regiões

A CPFL RGE afirma que ainda há pontos sem luz, principalmente, no Norte, Vale do Taquari e na cidade de Canoas, Região Metropolitana.

A CEEE Equatorial também declara que trabalha para restabelecer a energia nos locais afetados da sua área de cobertura. Mais de 18 horas depois do início do temporal, alguns pontos de Porto Alegre seguem sem luz, segundo relatos, em bairros como Jardim Itú-Sabará, Jardim Europa, Santa Cecília, e Aberta dos Morros. A energia foi restabelecida em pontos do Menino Deus.

Nenhuma das duas concessionárias divulga a quantidade de clientes desabastecidos ou previsão de retomada do serviço.

A Certel, que atende sete municípios do Vale do Taquari, e chegou a contabilizar 98 associados sem luz, comunicou que a energia foi restabelecida. A Coopersul, que atende quatro municípios da Campanha, informa que cerca de 40 casas da área de cobertura seguem sem energia.

Municípios que reportaram danos

Aceguá : queda de postes em Rincão dos Cravos, deixando cerca de 50 residências sem energia;

: queda de postes em Rincão dos Cravos, deixando cerca de 50 residências sem energia; Alecrim : danos em telhados, queda de postes, rompimento de fios de alta tensão e bloqueio da entrada da cidade por risco elétrico na Vila Nova Esperança;

: danos em telhados, queda de postes, rompimento de fios de alta tensão e bloqueio da entrada da cidade por risco elétrico na Vila Nova Esperança; Barão de Cotegipe : danos em telhados;

: danos em telhados; Cachoeirinha : desabastecimento de energia em alguns bairros;

: desabastecimento de energia em alguns bairros; Canoas : danos em telhados de três residências, queda de árvores e rompimento de rede elétrica;

: danos em telhados de três residências, queda de árvores e rompimento de rede elétrica; Charqueadas : queda de árvores e galhos e interrupção de energia em vários bairros;

: queda de árvores e galhos e interrupção de energia em vários bairros; Eldorado do Sul : danos em telhados, queda de árvores e interrupção de energia;

: danos em telhados, queda de árvores e interrupção de energia; Erval Seco : dano em telhado de uma residência;

: dano em telhado de uma residência; Esperança do Sul : danos em telhados de mais de 50 residências na área urbana;

: danos em telhados de mais de 50 residências na área urbana; Espumoso : danos em telhados de cinco residências;

: danos em telhados de cinco residências; Frederico Westphalen : danos em telhados de 15 residências, fios energizados e queda de árvores e decoração natalina no centro;

: danos em telhados de 15 residências, fios energizados e queda de árvores e decoração natalina no centro; Glorinha : interrupção de energia em três bairros;

: interrupção de energia em três bairros; Gravataí : queda de galhos em vias públicas;

: queda de galhos em vias públicas; Guaporé : dano em telhado de uma residência;

: dano em telhado de uma residência; Horizontina : danos em telhados de duas residências e quedas de árvores na RS-305;

: danos em telhados de duas residências e quedas de árvores na RS-305; Lajeado do Bugre : queda de árvores na BR-386, com bloqueio parcial da rodovia entre Lajeado do Bugre e Sagrada Família;

: queda de árvores na BR-386, com bloqueio parcial da rodovia entre Lajeado do Bugre e Sagrada Família; Minas do Leão : danos em telhados de cinco residências e interrupção de energia no bairro Recreio;

: danos em telhados de cinco residências e interrupção de energia no bairro Recreio; Palmeira das Missões : danos em telhados de oito residências;

: danos em telhados de oito residências; Palmitinho : danos em telhados de duas residências e queda de árvores e galhos no perímetro urbano;

: danos em telhados de duas residências e queda de árvores e galhos no perímetro urbano; Planalto : dano em telhado de uma residência;

: dano em telhado de uma residência; Porto Alegre : danos em 15 telhados, queda de árvores, um desmoronamento e um alagamento;

: danos em 15 telhados, queda de árvores, um desmoronamento e um alagamento; Porto Mauá : queda de árvores na RS-344, entre Porto Mauá e Tuparendi;

: queda de árvores na RS-344, entre Porto Mauá e Tuparendi; Redentora : placas solares da Câmara de Vereadores arrancadas pelas rajadas de vento;

: placas solares da Câmara de Vereadores arrancadas pelas rajadas de vento; Rolante : queda de galhos de árvores;

: queda de galhos de árvores; Sagrada Família : danos em telhados de cinco residências;

: danos em telhados de cinco residências; Santo Augusto : danos em telhados de duas residências;

: danos em telhados de duas residências; Santo Cristo : danos em telhados de cinco residências e queda de árvores;

: danos em telhados de cinco residências e queda de árvores; Triunfo : danos em telhados de duas residências;

: danos em telhados de duas residências; Tucunduva : queda de árvores na RS-305;

: queda de árvores na RS-305; Tuparendi : queda de árvores na RS-404.

: queda de árvores na RS-404. Vista Alegre: danos em telhados de uma residência e de uma empresa.

A Defesa Civil Estadual afirma que segue monitorando as áreas atingidas.