Geral

Impacto
Notícia

Tarifaço dos EUA ameaça início da colheita de tabaco e milhões em exportações no RS

Em 2024, o país norte-americano foi o terceiro maior comprador no estado, movimentando mais de US$ 245 milhões

Madu Brito

Michelle Pertile

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS