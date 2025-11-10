Sobe para sete o número de mortos em passagem de ciclone extratropical

Tornado deixou quadras inteiras destruídas em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Jonathan Campos / AEN / Divulgação

Com a localização do corpo de um jovem em São José dos Ausentes, subiu para sete o número de mortos com o ciclone que atingiu a Região Sul. Na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, a mais atingida do Paraná, o tornado deixou cinco vítimas. A outra pessoa morreu em Guarapuava (PR).

Uma comitiva do governo federal esteve neste domingo em Rio Bonito do Iguaçu para articular medidas de emergência em apoio à cidade atingida por um tornado, na sexta-feira (7).

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes, também fez parte do grupo. Segundo ele, o momento é de solidariedade.

A comitiva visitou áreas urbanas e rurais em 11 cidades paranaenses atingidas para avaliar a extensão do desastre. E, de acordo com Waldez Góes, entre as ações de socorro estão a garantia de atendimento médico, alimentação e abrigo aos atingidos, além do restabelecimento dos serviços públicos e privados.

O ministro disse ainda que as equipes do governo federal estão fazendo trabalho em campo. A orientação é para as prefeituras solicitarem recursos de emergência o quanto antes.

Outra ação imediata do governo é a mobilização de uma equipe da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), composta por diversos profissionais, incluindo especialistas em saúde mental em desastres.

Também neste domingo, o governador do Paraná, Ratinho Junior, sancionou uma lei que altera o Fundo Estadual para Calamidades Públicas e agora prevê auxílio mais rápido às famílias atingidas. A ideia é liberar até R$ 50 mil para cada uma.

Ratinho Junior decretou estado de calamidade em Rio Bonito do Iguaçu, o que permite ao governo local executar gastos emergenciais sem as restrições normais do orçamento, além de facilitar o acesso a verbas federais.

De acordo com a Defesa Civil, Rio Bonito do Iguaçu sofreu estragos em mais de 90% da infraestrutura.

Três tornados no Paraná

Cidades do interior do Paraná foram atingidas por ao menos três tornados durante as tempestades da noite de sexta. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (10), pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado (Simepar).

Conforme o instituto, Rio Bonito do Iguaçu enfrentou um tornado de categoria F3 na escala Fujita. Já Turvo e o distrito de Entre Rios, em Guarapuava, tiveram tornados na categoria F2 (entenda as classificações abaixo).



Segundo o instituto, as análises tiveram início logo após a ocorrência, com estudo dos dados de radar e das primeiras fotos e vídeos feitas pelas equipes de resgate no município e enviadas pela Defesa Civil.

Classificação dos três tornados:

Por volta das 18h de sexta-feira, a tempestade atingiu Rio Bonito do Iguaçu, provocando danos significativos na área urbana foi um tornado de categoria F3 na escala Fujita, com ventos estimados entre 300 km/h e 330 km/h

na escala Fujita, com ventos estimados entre 300 km/h e 330 km/h Por volta das 19h de sexta-feira, o ciclone extratropical também provocou um tornado em Guarapuava, especialmente na região do distrito de Entre Rios, com classificação F2 , com ventos superiores a 200 km/h. A categoria pode ter ventos de até 250 km/h

, com ventos superiores a 200 km/h. A categoria pode ter ventos de até 250 km/h Por volta das 19h30, um outro tornado atingiu Turvo, ao sul da área urbana central, também na categoria F2, com ventos ao redor de 200 km/h

