Sobe para sete o número de mortos em passagem de ciclone extratropical

Cinco pessoas morreram em Rio Bonito do Iguaçu, cidade mais atingida no Paraná. Fenômeno ainda deixou uma vítima em São José dos Ausentes (RS) e Guarapuava (PR)

Agência Brasil

Estadão Conteúdo

