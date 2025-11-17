Sobe para 39 o número de municípios que reportaram estragos após temporal no RS

Árvores caídas bloqueiam vias em Porto Alegre. Renan Mattos / Agencia RBS

Aumentou para 39 o número de municípios gaúchos que reportaram danos após o temporal que atingiu o Estado. Os dados foram atualizados pela Defesa Civil na tarde desta segunda-feira (17). Durante a manhã, eram 31 cidades.

As ocorrências incluem destelhamentos, quedas de árvores e postes, rompimento de redes elétricas e falta de energia. Os problemas são registrados no Norte, Noroeste, Campanha, Serra, Vale do Taquari e na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Conforme a Defesa Civil, entre os municípios mais afetados está Esperança do Sul, com 50 casas destelhadas pelo temporal e Tiradentes do Sul com problemas em 30 residências, além de queda de árvore na BR-468.

Municípios que reportaram danos