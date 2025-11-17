Geral

Sobe para 39 o número de municípios que reportaram estragos após temporal no RS

As ocorrências incluem destelhamentos, quedas de árvores e postes, rompimento de redes elétricas e falta de energia

Lisielle Zanchettin

