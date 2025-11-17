Sobe para 39 o número de municípios que reportaram estragos após temporal no RS

Aumentou para 39 o número de municípios gaúchos que reportaram danos após o temporal que atingiu o Estado. Os dados foram atualizados pela Defesa Civil na tarde desta segunda-feira (17). Durante a manhã, eram 31 cidades.
As ocorrências incluem destelhamentos, quedas de árvores e postes, rompimento de redes elétricas e falta de energia. Os problemas são registrados no Norte, Noroeste, Campanha, Serra, Vale do Taquari e na Região Metropolitana de Porto Alegre.
Conforme a Defesa Civil, entre os municípios mais afetados está Esperança do Sul, com 50 casas destelhadas pelo temporal e Tiradentes do Sul com problemas em 30 residências, além de queda de árvore na BR-468.
Municípios que reportaram danos
- Aceguá: queda de postes em Rincão dos Cravos, deixando aproximadamente 50 residências sem energia elétrica
- Alecrim: danos pontuais em telhados, queda de postes e rompimento de fios de alta tensão. Entrada da cidade bloqueada por risco elétrico na Vila Nova Esperança
- Ametista do Sul: reportou 13 residências com telhados danificados
- Barão de Cotegipe: danos em telhados em algumas residências.
- Bom Retiro do Sul: danos em telhados em duas residências
- Cachoeirinha: desabastecimento de energia elétrica em alguns bairros
- Canoas: danos em telhados de três residências, queda de árvores e rompimento de rede elétrica
- Charqueadas: queda de árvores e galhos e interrupção de energia elétrica em vários bairros
- Eldorado do Sul: danos em telhados, queda de árvores e interrupção de energia elétrica
- Erval Seco: danos em telhado de uma residência
- Esperança do Sul: danos em telhados de mais de 50 residências em área urbana
- Espumoso: danos em telhados de cinco residências
- Frederico Westphalen: danos em telhados de 15 residências, rede elétrica danificada e queda de árvores e decoração natalina no centro da cidade
- Getúlio Vargas: danos ao telhado de uma residência
- Glorinha: interrupção de energia elétrica em três bairros
- Gravataí: queda de galhos em vias públicas
- Guaporé: danos em telhado de uma residência
- Horizontina: danos em telhados de duas residências e queda de árvores na RS 305
- Lajeado: danos em telhados de duas residências
- Lajeado do Bugre: queda de árvores na BR-386, entre Lajeado do Bugre e Sagrada Família, alguns pontos da rodovia com bloqueio parcial do trânsito
- Minas do Leão: danos em telhados de cinco residências e interrupção da energia elétrica no bairro Recreio
- Nonoai: danos em telhados em 17 residências, acarretando em danos em mobílias, eletrodomésticos, redes elétricas. Danos de grande monta em lavouras
- Palmeira das Missões: danos em telhados de oito residências
- Palmitinho: danos em telhados de duas residências e queda de árvores e galhos no perímetro urbano
- Planalto: dano em telhado de uma residência
- Porto Alegre: danos em 15 telhados, queda de árvores, um desmoronamento e um alagamento
- Porto Mauá: queda de árvores na RS-344, trecho Porto Mauá-Tuparendi
- Redentora: placas solares da Câmara dos Vereadores foram arrancadas devido às rajadas de vento
- Rolante: queda de galhos de árvores
- Sagrada Família: danos em telhados de cinco residências
- Santo Augusto: danos em telhados de duas residências
- Santo Cristo: danos em telhados de cinco residências e queda de árvores
- Taquari: 10 casas atingidas pelo vendaval
- Taquaruçu do Sul: 2 residências com telhados danificados, acarretando em danos em mobílias, eletrodomésticos, redes elétricas
- Tiradentes do Sul: danos em telhados em 30 residências, queda de galhos, fiação caída e exposta e árvores na BR-468
- Triunfo: danos em telhados de duas residências
- Tucunduva: queda de árvores na RS-305
- Tuparendi: queda de árvores na RS-404
- Vista Alegre: danos em telhados de uma residência e de uma empresa