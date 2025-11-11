Sistema Fecomércio premia 16 reportagens gaúchas sobre comércio, serviços e turismo no RS

Jornalistas do Grupo RBS tiveram 10 reportagens premiadas. Carlos Macedo / Fecomércio-RS/Divulgação

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e o Instituto Fecomércio de Pesquisa (IFEP) anunciaram, nesta segunda-feira (10), os vencedores da primeira edição do prêmio de jornalismo promovido pelas entidades. A cerimônia foi realizada na sede da Fecomércio-RS, na Capital.

Com o tema O Poder do Comércio de Bens, Serviços e Turismo: Histórias de Impacto e Transformação no Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul, a premiação reconheceu 16 trabalhos jornalísticos que se destacaram pela relevância, profundidade, diversidade de fontes, inovação e clareza.

A fotorreportagem “Em tom de festa e no improviso, Ceasa retoma operação na sede da central após mais de um mês”, de Maria Eduarda Fortes, de GZH, foi eleita vencedora geral e também conquistou o primeiro lugar na categoria fotojornalismo.

Além disso, Anderson Aires, de GZH, levou o primeiro lugar em mídia online com “Setor produtivo do RS recebeu menos de 30% do crédito emergencial anunciado após enchente”. O segundo e terceiro lugar foram, respectivamente, para Guilherme Gonçalves da Silva e Paulo Roberto Raymundo Rocha, pelo Grupo RBS.

Débora Padilha de Oliveira, Mary Silva e Alexandre Magno Rosa Paz levaram o pódio na categoria reportagem de TV. Já na fotorreportagem, o jornalista Jefferson Botega, do Grupo RBS, ganhou o segundo lugar.

Os vencedores receberam prêmios em dinheiro: R$ 6 mil para os primeiros colocados, R$ 3 mil para os segundos e R$ 1,5 mil para os terceiros. O vencedor geral recebeu um adicional de R$ 3 mil. Na categoria estudante, o prêmio foi de R$ 2 mil.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, Luiz Carlos Bohn, a premiação reconhece o jornalismo que ilumina a importância do comércio.

— A iniciativa reforça o papel essencial do jornalismo para a sociedade e destaca como o comércio de bens, serviços e turismo movimenta o desenvolvimento, as oportunidades e a transformação no nosso Estado. Parabenizo profissionais e estudantes que deram voz a essas histórias e ajudaram a ampliar o entendimento sobre a força do setor terciário no Rio Grande do Sul — afirmou.

Quem são os vencedores

Vencedor geral

Em tom de festa e no improviso, Ceasa retoma operação na sede da central após mais de um mês - Maria Eduarda Fortes (GZH)

Impresso

1º - Campo abre as portas para o turismo e aquece economia de pequenas cidades gaúchas - Ana Cristina Esteves (Jornal do Comércio)

2º - Serra Gaúcha aposta em Natal de encanto e recuperação econômica - Carmen Marilia Lentz Carlet (Jornal do Comércio)

3º - Inteligência artificial a serviço das práticas ESG - Fernanda Polo (Zero Hora)

Online

1º - Setor produtivo do RS recebeu menos de 30% do crédito emergencial anunciado após enchente - Anderson Aires (GZH)

2º - Rua dos Andradas tem dezenas de lojas vazias e saída de grandes marcas: “Custos não se ajustam à nova realidade” - Guilherme Gonçalves da Silva (GZH)

3º - Recuperação imobiliária, reforço em sistema anticheias e segurança: os desafios do 4º Distrito no pós-enchente - Paulo Roberto Raymundo Rocha (GZH)

Televisão

1º - Série de seis reportagens que mostraram o potencial do Turismo para a recuperação econômica do RS, depois da catástrofe que atingiu o estado - Débora Padilha de Oliveira (RBSTV)

2º - Série “Comunidade na Vitrine” - Mary Silva (RBSTV)

3º - Setor do comércio tenta se recuperar contando com incentivos - Alexandre Magno Rosa Paz (RBSTV)

Rádio

1º - O impacto da enchente de 2024 no comércio e nos serviços - Airton Lemos Teixeira Junior (Acústica FM)

2º - Lentidão e incertezas: como está a retomada econômica no RS - Rene da Silva Almeida (Rádioweb)

3º - Reconstrução, reconexão e transformação os caminhos da economia gaúcha nos tempos atuais - Programa Ponto de Vista - 30 de abril de 2025 - Rodrigo Alcantara Davila (Rádio Comunitária)

Fotografia

1º - Em tom de festa e no improviso, Ceasa retoma operação na sede da central após mais de um mês - Maria Eduarda Fortes (GZH)

2º - RS-287 volta a ser uma das principais alternativas de ligação entre a Grande Porto Alegre e a Região Central - Jefferson Botega (GZH)

3º - Empresários da região do 4º Distrito consideram mudar estabelecimentos de local - Pedro Lenz Piegas (Correio do Povo)

Estudante