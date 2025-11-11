Geral

"O Poder do Comércio" 
Notícia

Sistema Fecomércio premia 16 reportagens gaúchas sobre comércio, serviços e turismo no RS

Fotorreportagem "Em tom de festa e no improviso, Ceasa retoma operação na sede da central após mais de um mês", de Maria Eduarda Fortes, de GZH, foi vencedora geral e conquistou o primeiro lugar na categoria fotojornalismo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS