Seis cidades de Santa Catarina decretam situação de emergência por causa das chuvas

Pelo menos seis cidades de Santa Catarina decretaram situação de emergência até a manhã desta terça-feira (25) em razão da forte chuva que atinge o Estado desde sábado. Ao todo, 33 municípios relataram prejuízos e 130 pessoas estão desalojadas.

De acordo com o g1, estão em situação de emergência os municípios de São João do Itaperiú, Luiz Alves, Balneário Barra do Sul, Petrolândia, Lontras e Ibirama, todos no Vale do Itajaí e litoral norte.

No Vale do Itajaí, o município de Luiz Alves foi um dos mais atingidos e foram registrados pontos de alagamentos em diversas regiões. No Norte, em Joinville, houve ao menos quatro bairros registraram interdições e problemas causados pela água nas vias.

Granizo

Agrolândia - Vale do Itajaí Apiúna - Vale do Itajaí Barra Bonita - Oeste Chapecó - Oeste Coronel Martins - Oeste Cunha Porã - Oeste Florianópolis - Grande Florianópolis Fraiburgo - Oeste Ibirama - Vale do Itajaí Jardinópolis - Oeste Lindoia do Sul - Oeste Lontras - Vale do Itajaí Major Gercino - Grande Florianópolis Passos Maia - Oeste Petrolândia - Vale do Itajaí Ponte Serrada - Oeste Rio das Antas - Oeste Rio do Sul - Vale do Itajaí Seara - Oeste São Bento do Sul - Norte São Domingos - Oeste São Pedro de Alcântara - Grande Florianópolis Timbó Grande - Oeste União do Oeste - Oeste Videira - Oeste Vitor Meireles - Vale do Itajaí

Chuvas intensas