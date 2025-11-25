Geral

Desde sábado
Seis cidades de Santa Catarina decretam situação de emergência por causa das chuvas

Cerca de 130 pessoas estão desalojadas e 33 municípios relataram danos. Luiz Alves, no Vale do Itajaí, foi o mais atingido

