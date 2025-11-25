Seis cidades de Santa Catarina decretam situação de emergência por causa das chuvas

Pelo menos seis cidades de Santa Catarina decretaram situação de emergência até a manhã desta terça-feira (25) em razão da forte chuva que atinge o Estado desde sábado. Ao todo, 33 municípios relataram prejuízos e 130 pessoas estão desalojadas.
De acordo com o g1, estão em situação de emergência os municípios de São João do Itaperiú, Luiz Alves, Balneário Barra do Sul, Petrolândia, Lontras e Ibirama, todos no Vale do Itajaí e litoral norte.
No Vale do Itajaí, o município de Luiz Alves foi um dos mais atingidos e foram registrados pontos de alagamentos em diversas regiões. No Norte, em Joinville, houve ao menos quatro bairros registraram interdições e problemas causados pela água nas vias.
Granizo
- Agrolândia - Vale do Itajaí
- Apiúna - Vale do Itajaí
- Barra Bonita - Oeste
- Chapecó - Oeste
- Coronel Martins - Oeste
- Cunha Porã - Oeste
- Florianópolis - Grande Florianópolis
- Fraiburgo - Oeste
- Ibirama - Vale do Itajaí
- Jardinópolis - Oeste
- Lindoia do Sul - Oeste
- Lontras - Vale do Itajaí
- Major Gercino - Grande Florianópolis
- Passos Maia - Oeste
- Petrolândia - Vale do Itajaí
- Ponte Serrada - Oeste
- Rio das Antas - Oeste
- Rio do Sul - Vale do Itajaí
- Seara - Oeste
- São Bento do Sul - Norte
- São Domingos - Oeste
- São Pedro de Alcântara - Grande Florianópolis
- Timbó Grande - Oeste
- União do Oeste - Oeste
- Videira - Oeste
- Vitor Meireles - Vale do Itajaí
Chuvas intensas
- Balneário Barra do Sul - Norte
- Luiz Alves - Vale do Itajaí
- São Francisco do Sul - Norte
- São João do Itaperiú - Norte