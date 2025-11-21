Geral

Logística
Notícia

Santa Tereza, na Serra, busca suspender a retirada de sua malha ferroviária

Concessionária Rumo está levando partes da estrutura para outros Estados, mas a prefeita Gisele Caumo deseja que o sistema, inoperante desde a enchente de 2024, seja reativado

André Malinoski

