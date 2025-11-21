Santa Tereza, na Serra, busca suspender a retirada de sua malha ferroviária

Trilhos estão sendo retirados do Rio Grande do Sul para serem levados a outros Estados. Sindifergs / Divulgação

A prefeitura de Santa Tereza, na serra gaúcha, busca a suspensão definitiva da retirada dos trilhos da malha ferroviária do município. Detentora da concessão das ferrovias, a Rumo Logística está levando partes dos trilhos e trens do Rio Grande do Sul para outros Estados, especialmente Santa Catarina.

A prefeita Gisele Caumo afirma que, como a cidade é tombada em nível nacional, acionou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan):

— Logo após a intervenção do Iphan, entrei imediatamente em contato com a Rumo buscando informações. Fui oficializada que até o presente momento a operação em nosso âmbito estaria suspensa por conta do tombamento do Iphan.

Na sequência, a prefeita teve reunião com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que confirmou a existência de uma autorização anterior da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que permitiria à Rumo retirar os trilhos em determinados trechos, inclusive no perímetro de Santa Tereza. Na próxima segunda-feira (24), a prefeita terá reunião com a ANTT.

— Vamos buscar nessa reunião informações sobre o real custo dessa recuperação da malha ferroviária. Nosso interesse é que ocorra não só a suspensão definitiva da remoção, mas que a malha possa também ser reativada — diz Gisele Caumo.

Desde a enchente de maio de 2024, a malha que passa por Santa Tereza não está em funcionamento. Até o momento, já foram retirados trilhos em Linha Alcântara, localizada em Bento Gonçalves, também na Serra.

Ministério Público Federal recomenda suspensão

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Rumo e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que seja suspensa imediatamente a retirada de trilhos, máquinas e outras partes da malha gaúcha.

A concessionária também precisará apresentar um relatório detalhando os remanejamentos já realizados. O MPF determinou que a Rumo ainda implemente um plano de remanejamento auditável. Foi dado um prazo de 10 dias para que sejam informadas as providências tomadas. Caso contrário, o MPF ajuizará uma ação.

