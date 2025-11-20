RS tem mais de 40 mil casos de dengue e 51 mortes; veja principais sintomas e como buscar ajuda

Com a aproximação do verão, a população gaúcha precisa ficar atenta ao mosquito transmissor da dengue. Conforme o painel de casos do governo do Estado, em todo o Rio Grande do Sul já são mais de 41 mil casos confirmados da doença, com 51 óbitos em 2025.
Somente Porto Alegre soma mais de 21 mil casos confirmados e 24 óbitos em decorrência do agravo da doença. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
O Eixo Baltazar (bairros Costa e Silva, Jardim Itu, Jardim Leopoldina, Parque Santa Fé, Passo das Pedras e Rubem Berta) lidera o número de casos.
Nessa região da Nona Norte foram identificados 4.587 casos até o momento. As zonas Leste e Noroeste vêm logo atrás. No Centro, são 1.312 casos confirmados de dengue.
O pico de casos em Porto Alegre foi registrado na 14ª semana epidemiológica, entre o fim de março e o início de abril. Na ocasião, ocorreram 2.350 casos da doença transmitida pelo Aedes aegypti.
Sintomas
A dengue é caracterizada por febre alta, dores de cabeça, manchas vermelhas, vômito, náusea e dor atrás dos olhos (confira outros sintomas mais abaixo).
— A doença em si é caracterizada principalmente pela febre alta, normalmente de início súbito e sem sintomas anteriores. Febre acima de 38 graus e, junto com isso, é comum a pessoa apresentar dor de cabeça. Essa dor se concentra, às vezes, atrás dos olhos. Dores no corpo, músculos, articulações e cansaço. Esses são os principais sintomas. Às vezes, eles não aparecem todos juntos — explica o médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento, Alexandre Zavascki.
Sinais e sintomas mais comuns de dengue
- Febre alta
- Dor de cabeça e/ou atrás dos olhos
- Enjoo
- Moleza
- Dor nas articulações
- Manchas vermelhas no corpo
Sinais e sintomas de alerta para dengue grave
- Dor na barriga intensa
- Vômitos frequentes
- Tontura ou sensação de desmaio
- Dificuldade de respirar
- Sangramento no nariz, gengivas e fezes
- Cansaço e/ou irritabilidade
Em caso de suspeita de dengue, é necessário tomar algumas providências e procurar atendimento em uma Unidade Básica de Saúde ou Pronto Atendimento.
— O principal tratamento da dengue é hidratação, beber líquidos. No momento que a pessoa apresentar febre ou algum dos sintomas mencionados, ela já pode pegar a garrafa de água e ir tomando — orienta Zavascki.
— Dentro da doença, uma coisa que acontece é a perda excessiva de líquido. E essa perda, quando se dá de forma muito grave, temos os quadros de dengue grave. Aí sim com risco de óbito. Prevenção é ter cuidado com a picada do mosquito e usar repelente nas partes expostas do corpo — ensina.
Dia D na Restinga
A Esplanada da Restinga será o local da mobilização contra dengue no Dia D promovido pela Diretoria de Vigilância em Saúde.
A ação está marcada para este sábado (22), das 10h às 16h, quando profissionais da vigilância ambiental, agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde estarão auxiliando a população sobre a doença. Em caso de chuva, a atividade será cancelada.