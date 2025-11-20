RS tem mais de 40 mil casos de dengue e 51 mortes; veja principais sintomas e como buscar ajuda

Mosquito transmissor da dengue. tacio philip / stock.adobe.com

Com a aproximação do verão, a população gaúcha precisa ficar atenta ao mosquito transmissor da dengue. Conforme o painel de casos do governo do Estado, em todo o Rio Grande do Sul já são mais de 41 mil casos confirmados da doença, com 51 óbitos em 2025.

Somente Porto Alegre soma mais de 21 mil casos confirmados e 24 óbitos em decorrência do agravo da doença. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

O Eixo Baltazar (bairros Costa e Silva, Jardim Itu, Jardim Leopoldina, Parque Santa Fé, Passo das Pedras e Rubem Berta) lidera o número de casos.

Nessa região da Nona Norte foram identificados 4.587 casos até o momento. As zonas Leste e Noroeste vêm logo atrás. No Centro, são 1.312 casos confirmados de dengue.

O pico de casos em Porto Alegre foi registrado na 14ª semana epidemiológica, entre o fim de março e o início de abril. Na ocasião, ocorreram 2.350 casos da doença transmitida pelo Aedes aegypti.

Sintomas

A dengue é caracterizada por febre alta, dores de cabeça, manchas vermelhas, vômito, náusea e dor atrás dos olhos (confira outros sintomas mais abaixo).

— A doença em si é caracterizada principalmente pela febre alta, normalmente de início súbito e sem sintomas anteriores. Febre acima de 38 graus e, junto com isso, é comum a pessoa apresentar dor de cabeça. Essa dor se concentra, às vezes, atrás dos olhos. Dores no corpo, músculos, articulações e cansaço. Esses são os principais sintomas. Às vezes, eles não aparecem todos juntos — explica o médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento, Alexandre Zavascki.

Sinais e sintomas mais comuns de dengue

Febre alta

Dor de cabeça e/ou atrás dos olhos

Enjoo

Moleza

Dor nas articulações

Manchas vermelhas no corpo

Sinais e sintomas de alerta para dengue grave

Dor na barriga intensa

Vômitos frequentes

Tontura ou sensação de desmaio

Dificuldade de respirar

Sangramento no nariz, gengivas e fezes

Cansaço e/ou irritabilidade

Em caso de suspeita de dengue, é necessário tomar algumas providências e procurar atendimento em uma Unidade Básica de Saúde ou Pronto Atendimento.

— O principal tratamento da dengue é hidratação, beber líquidos. No momento que a pessoa apresentar febre ou algum dos sintomas mencionados, ela já pode pegar a garrafa de água e ir tomando — orienta Zavascki.

— Dentro da doença, uma coisa que acontece é a perda excessiva de líquido. E essa perda, quando se dá de forma muito grave, temos os quadros de dengue grave. Aí sim com risco de óbito. Prevenção é ter cuidado com a picada do mosquito e usar repelente nas partes expostas do corpo — ensina.

Dia D na Restinga

